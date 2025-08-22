باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل زندان های آذربایجان غربی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: ایجاد فرصت اشتغال برای ۲۰۰ زندانی در شهرک صنعتی ارومیه با مشارکت بنیاد تعاون زندانیان آذربایجان غربی و هلدینگ مارال صنعت و نیز اشتغال ۲۰ در مجتمع کشت گوجه فرنگی و سیستم نوین گلخانه‌ای هیدروپونیک و پرورش اسب و غاز قو بالانج ارومیه محقق شد.

مراد فتحی افزود: بازاجتماعی سازی و بازپروری زندانیان با حرفه آموزی و اشتغال یکی از سیاست‌های اصلی سازمان زندان‌ها است که براساس سیاست‌ها و اسناد بالادستی دستگاه قضا در سال‌های اخیر با جدیت دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس در زندان‌ها، حاشیه آنها و نیز کارخانه‌هایی که شرایط لازم را داشته باشند، زندانیان با فراگیری آموزش‌های تخصصی لازم به انجام کار پرداخته و علاوه بر مشغول شدن به فعالیتی مفید به درآمدزایی برای گذران زندگی خود و خانواده‌شان نیز کمک می‌کنند.

مدیر کل زندان های آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: بر اساس سیاست توسعه اشتغال بین زندانیان، هم اکنون تعداد زیادی زندانی زن و مرد مشغول به فعالیت و کسب درآمد هستند که با این روند مثبت، کارساز و راهگشایی که از سوی دستگاه قضا بکار گرفته شده، از بازگشت زندانیان به چرخه جرم نیز تا حدود زیادی جلوگیری شده است.

فتحی می گوید: بازاجتماعی کردن زندانیان یکی از تاکیدات رئیس عدلیه است، و باید بستر‌های بازگشت زندانیان به آغوش جامعه را فراهم آوریم و در این مسیر، وظیفه و مسئولیت اصلی برعهده ما در دستگاه قضایی است.

وی تصریح کرد: براس تاکید قوه قضاییه در خودِ محیط زندان باید بستر‌های اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانی فراهم باشد و راهکار‌های بازاجتماعی شدن و اصلاح زندانیان باید تدوین شود.

فتحی گفت: اداره کل زندان‌های استان آذربایجان غربی نیز در راستای اجرای سیاست اشتغال صنعت محور از دیگر زندان‌های کشور نه تنها عقب نمانده بلکه پیشرو‌تر نیز بوده و کارگاه‌ها، کارخانجات و گلخانه‌های زیادی برای انجام کار‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی زندانیان احداث و راه اندازی کرده است.

ایجاد اشتغال صنعت محور برای ۲۰۰ زندانی در ارومیه

مدیر کل زندان های آذربایجان غربی اضافه کرد: در بخش اشتغال صنعت محور زندانیان با مشارکت بنیاد تعاون زندانیان آذربایجان غربی و هلدینگ مارال صنعت در شهرک صنعتی ارومیه، فرصت اشتغال برای ۲۰۰ زندانی ایجاد شد.

وی می گوید: با توجه به اهمیت اشتغال صنعت محور زندانیان و کمک به تولیدات صنعتی کشور دو سالن مجزا در فاز سه شهرک صنعتی ارومیه با مشارکت بنیاد تعاون زندانیان آذربایجان غربی و هلدینگ ساخت تریلر، تانکر و محور‌های ماشین آلات سنگین بنام مارال صنعت ایجاد می‌شود.

فتحی گفت: این دو واحد صنعتی با هدف تولید قطعات کشنده‌های سنگین در ابعاد بیش از هزار و ۱۰۰ متر مربع ایجاد می‌شود و تا یک ماه آینده با استقرار دستگاه‌های صنعتی فرصت اشتغال مولد برای بیش از ۲۰۰ مددجوی علاقه‌مند فراهم می‌شود.

اشتغال ۲۰ مددجوی زندان ارومیه در مجتمع کشاورزی و دامداری

مدیر کل زندان های آذربایجان غربی اظهار کرد: در مجتمع کشت گوجه فرنگی و سیستم نوین گلخانه‌ای هیدروپونیک و پرورش اسب، غاز و قو بالانج ارومیه نیز ۲۰ مددجوی زندانی برای اشتغال پایدار در این محل استقرار و اسکان یافتند تا در دو شیفت ده نفره مقدمات اشتغال مولد ۲۰ نفر فراهم شود.

فتحی افزود: این مجتمع به ابعاد ۱۵ هکتار به مساحت با ۱۰۰ هزار متر مربع است و دو سالن بزرگ گلخانه‌ای برای کشت گوجه فرنگی دارد.