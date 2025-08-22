باشگاه خبرنگاران جوان- دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) با انتشار بیانیهای هشدار داد که محدودیتهای فزاینده طالبان بر کار و رفتوآمد زنان در افغانستان، توانایی نهادهای امدادی برای اجرای مأموریتهای نجاتبخش به ویژه برای زنان و کودکان را به شدت مختل کرده است.
این نهاد بینالمللی تأکید کرد که زنان افغانستانی نقش کلیدی و گریزناپذیری در عملیاتهای بشردوستانه دارند و مشارکت کامل آنان نه تنها ضروری، بلکه نجاتبخش است و باید بدون هیچگونه محدودیتی تضمین شود.
طالبان با وجودی که زنان بیش از نیمی از جمعیت نیازمند به کمکها را تشکیل میدهند، آنان را عملاً از عرصههای تصمیمگیری و ارائه خدمات حذف کردهاند. این محدودیتهای گسترده که پس از تسلط طالبان بر افغانستان بر آموزش، کار و تحرک زنان وضع شده، نه تنها ناقض حقوق بنیادین بشر است، بلکه مانعی بزرگ در برابر رساندن کمکهای موثر به میلیونها نیازمند در این کشور محسوب میشود.