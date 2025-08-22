باشگاه خبرنگاران جوان - تصور حضور امام حسن مجتبی علیه السلام در عصر ما فقط یک خیال شاعرانه نیست، بلکه تمرینی است برای فهم اینکه سبک زندگی او چگونه میتواند در جهان پرهیاهوی امروز راهگشا باشد. او در تاریخ، الگویی از کرامت، عقلانیت و معنویت است و بازخوانی این سبک زندگی در بستر جامعه امروز، ما را به پرسشهای تازهای میرساند.
در روزگاری که فاصله طبقاتی و گرسنگی در کنار ثروتهای افسانهای به چشم میآید، جامعه ما بیشتر از هر زمان دیگری به مفهوم «سفره بیمرز» نیاز دارد. امام حسن علیه السلام در مدینه بهگونهای زیست که سفرهاش به خانه محدود نمیشد.
امروز اگر او در شهرهای شلوغ و صنعتی ما حضور داشت، بیتردید نخستین اقدامش گشودن سفرههایی عمومی برای نیازمندان بود. نه سفرههای نمادین، بلکه ساختاری پایدار از همدلی و عدالت اجتماعی که فقیر و غنی را کنار هم مینشاند.
یکی از جلوههای برجسته زندگی امام حسن علیه السلام، پذیرش صلح با معاویه بود؛ تصمیمی که تاریخ آن را بهعنوان نرمشی قهرمانانه ثبت کرده است. این انتخاب نشان داد که گاهی ماندگاری یک امت و حفظ جان مردم، بر پیروزی ظاهری در میدان جنگ ارجح است.
اگر او امروز در عرصه سیاست و مدیریت اجتماعی حضور داشت، قطعا سیاستش بر پایه صبر، آیندهنگری و عقلانیت شکل میگرفت. در دنیایی که نزاعهای سیاسی گاه سرمایه اجتماعی را نابود میکند، سیره او به ما میآموزد شجاعت تنها در مقابله نیست، بلکه در توانایی پذیرش صلح برای مصلحت جامعه نیز هست.
امام حسن علیه السلام شبها را در خلوت با خدا میگذراند و روایتها میگویند هرگاه وضو میگرفت، رنگ رخسارش تغییر میکرد و بدنش میلرزید. این تصویر اگر به عصر امروز منتقل شود، معنایش این است که در جهانی که شبها با چراغهای گوشیهای هوشمند روشن است، او به مردم میآموخت آرامش واقعی نه در سرگرمی بیپایان مجازی، بلکه در پیوند دوباره با معنویت به دست میآید. چنین الگویی برای جامعهای که اضطراب و تنهایی در آن رو به افزایش است، معنایی تازه پیدا میکند.
مصرفگرایی یکی از معضلات جدی جهان معاصر است. از خانههای لوکس تا رقابت بر سر برندها، انسان امروز گرفتار ظاهرسازی شده است. سبک زندگی امام حسن علیه السلام، اما سادگی و بیاعتنایی به زرق و برق بود. او با کمترین تجملات، بزرگترین کرامتها را رقم زد. اگر امروز در میان ما بود، حضورش یادآوری میکرد که ارزش انسان به نوع زندگی تجملاتی نیست، بلکه به میزان تاثیرگذاری و کرامت رفتاری اوست.
بازخوانی سبک زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام در دنیای امروز تنها یک بحث تاریخی نیست، بلکه نقشهای برای اصلاح اجتماعی است. او به ما نشان میدهد چگونه میتوان در دل جامعهای پر از اختلاف و نابرابری، با اخلاق اجتماعی، سیاست عقلانی، عبادت فردی و سادگی، راهی تازه برای همزیستی انسانی گشود.
اگر امام حسن مجتبی علیه السلام امروز در کنار ما بود، شاید بسیاری از بحرانهای اجتماعی و سیاسی ما رنگ دیگری داشت. شاید کمتر کسی گرسنه میخوابید، شاید سیاست جای نزاع را به تدبیر میداد و شاید آرامش معنوی از خانهها رخت برنمیبست.
پیام سبک زندگی این سبط رسول الله صل الله علیه و آله، برای امروز ما روشن است: «کرامت، عقلانیت و معنویت سه ستون جامعهای انسانیاند. اگر این سه را فراموش کنیم، حتی در عصر تکنولوژی هم فقیر و تنها خواهیم ماند. اگر به آنها بازگردیم، حتی در سادهترین خانهها، غنی و آرام خواهیم زیست.»
منبع: فارس