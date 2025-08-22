باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن تسلیت سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، بر ضرورت الگوگیری از سیره پیامبر (ص) تاکید کرد.

او با اشاره به آیه‌ای از سوره احزاب، پیامبر اکرم (ص) را بهترین الگو برای مسلمانان دانست و سه ویژگی خداترسی، باور به قیامت و ذکر خدا را از شاخصه‌های اصلی پیروی از سیره نبوی برشمرد.

دژکام با تاکید بر اهمیت امید و ترس توأمان در قلب مؤمن، یادآوری قیامت را عاملی برای اصلاح سبک زندگی دانست و به بیش از ۱۲۰۰ آیه قرآن در باب قیامت اشاره کرد. وی همچنین با توصیه رهبر معظم انقلاب به انس با قرآن، تلاوت روزانه یک صفحه قرآن را از ویژگی‌های پیروان راستین پیامبر (ص) خواند.

امام جمعه شیراز، با اشاره به خطبه پایانی پیامبر (ص) در مسجدالنبی و تاکید بر عمل صالح همراه با فضل الهی، عمل صالح را اساس زندگی اسلامی دانست و آن را در سیره اهل بیت (ع) نیز نمایان عنوان کرد.

او، برای مقابله با توطئه‌های دشمنان، حفظ ایمان، عمل صالح و ولایت‌پذیری را راهکار اصلی برشمرد و ولایت فقیه را عامل عزت ایران در برابر توطئه‌ها دانست.

دژکام در ادامه، بر ضرورت رعایت حقوق همسایگان و کمک به مظلومان غزه تاکید کرد و از مردم خواست با روحیه سخاوتمندانه خود، به یاری مردم غزه بشتابند.

او همچنین با اشاره به هفته دولت، از کارگزاران انقلاب اسلامی پرسید که آیا برنامه‌های توسعه‌ای کشور به طور کامل اجرا شده است یا خیر؟ و به مشکلاتی همچون کمبود آب در برخی مناطق کشور اشاره کرد.

امام جمعه شیراز در پایان، با دعوت مردم به امید به آینده، انس با قرآن و تقویت روحیه ولایت‌پذیری، بر ضرورت تلاش برای پیشرفت کشور تاکید کرد.