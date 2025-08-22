باشگاه خبرنگاران جوان - تغذیه سالم در کودکان، پایه‌ای برای رشد جسمی و ذهنی آنهاست. والدین همیشه دنبال غذا‌هایی هستند که هم مغذی باشند و هم مورد علاقه کودکان. در ادامه ۱۰ غذای سالم و خوشمزه معرفی می‌کنیم که آماده‌سازی آنها آسان است و کودکان را سیر و سالم نگه می‌دارد.

۱۰ غذای سالم برای کودکان:

ماست: سرشار از پروتئین و ویتامین D است و برای سلامت روده مفید است. ماست یونانی ساده بدون شکر بهترین گزینه است و می‌توانید با میوه یا غلات آن را جذاب کنید.

حبوبات: لوبیا، نخود و عدس پروتئین و فیبر زیادی دارند. می‌توان آنها را به پاستا، سالاد یا خوراک‌های ساده اضافه کرد.

تخم‌مرغ: منبع عالی پروتئین، ویتامین D، B ۱۲ و آهن است. املت، سالاد تخم‌مرغ یا کاسرول، راه‌های جذابی برای سرو هستند.

آووکادو: چربی‌های سالم و ویتامین‌های مهم دارد. می‌توان آن را له کرد و روی نان، در اسموتی یا سالاد استفاده کرد.

سیب‌زمینی شیرین: منبع بتاکاروتن، فیبر و پتاسیم است و برای کودکان در هر سن جذاب است. فقط کافی است آن را شسته و بپزید یا مایکروویو کنید.

شیر: سرشار از کلسیم، ویتامین D و پروتئین است و استخوان‌ها را تقویت می‌کند. شیر کامل تا دو سالگی توصیه می‌شود و بعد از آن انواع کم‌چرب مناسب است.

آجیل و دانه‌ها: بادام، گردو، تخمه آفتابگردان، دانه چیا و کتان فیبر، پروتئین و چربی‌های سالم دارند. برای کودکان حساس به آجیل، دانه‌ها جایگزین مناسبی هستند.

غلات کامل: جو دوسر، نان و پاستای سبوس‌دار فیبر بالایی دارند و کودکان را سیر نگه می‌دارند. حتی می‌توان آنها را در شیرینی‌ها و پیتزا به کار برد.

توت‌ها: بلوبری، توت فرنگی و توت سیاه حاوی فیبر، ویتامین C و آنتی‌اکسیدان هستند. تازه یا یخ‌زده، هر دو گزینه عالی‌اند.

سبزیجات: هرچه متنوع‌تر و رنگارنگ‌تر، بهتر. سبزیجات برگ سبز، نارنجی و قرمز، فلفل و کلم‌ها مواد مغذی مختلفی دارند. سبزیجات را شسته و خرد شده در یخچال نگه دارید تا دسترسی آسان باشد.

جمع‌بندی:

این غذا‌ها نه تنها کودک شما را سالم نگه می‌دارند، بلکه با تنوع و رنگ‌ها، وعده‌های غذایی را جذاب و لذت‌بخش می‌کنند.

منبع: همشهری آنلاین