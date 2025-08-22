هر کسی که سعی کرده کودکی را با چیزی غیر از غلات یا بستنی تغذیه کند، می‌داند که کودکان همیشه آنچه شما می‌خواهید را نمی‌خورند. پیدا کردن غذاهایی که بتواند بدن کوچک آن‌ها را تغذیه کند، می‌تواند استرس‌زا باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تغذیه سالم در کودکان، پایه‌ای برای رشد جسمی و ذهنی آنهاست. والدین همیشه دنبال غذا‌هایی هستند که هم مغذی باشند و هم مورد علاقه کودکان. در ادامه ۱۰ غذای سالم و خوشمزه معرفی می‌کنیم که آماده‌سازی آنها آسان است و کودکان را سیر و سالم نگه می‌دارد.

۱۰ غذای سالم برای کودکان:

ماست: سرشار از پروتئین و ویتامین D است و برای سلامت روده مفید است. ماست یونانی ساده بدون شکر بهترین گزینه است و می‌توانید با میوه یا غلات آن را جذاب کنید.

حبوبات: لوبیا، نخود و عدس پروتئین و فیبر زیادی دارند. می‌توان آنها را به پاستا، سالاد یا خوراک‌های ساده اضافه کرد.

تخم‌مرغ: منبع عالی پروتئین، ویتامین D، B ۱۲ و آهن است. املت، سالاد تخم‌مرغ یا کاسرول، راه‌های جذابی برای سرو هستند.

آووکادو: چربی‌های سالم و ویتامین‌های مهم دارد. می‌توان آن را له کرد و روی نان، در اسموتی یا سالاد استفاده کرد.

سیب‌زمینی شیرین: منبع بتاکاروتن، فیبر و پتاسیم است و برای کودکان در هر سن جذاب است. فقط کافی است آن را شسته و بپزید یا مایکروویو کنید.

شیر: سرشار از کلسیم، ویتامین D و پروتئین است و استخوان‌ها را تقویت می‌کند. شیر کامل تا دو سالگی توصیه می‌شود و بعد از آن انواع کم‌چرب مناسب است.

آجیل و دانه‌ها: بادام، گردو، تخمه آفتابگردان، دانه چیا و کتان فیبر، پروتئین و چربی‌های سالم دارند. برای کودکان حساس به آجیل، دانه‌ها جایگزین مناسبی هستند.

غلات کامل: جو دوسر، نان و پاستای سبوس‌دار فیبر بالایی دارند و کودکان را سیر نگه می‌دارند. حتی می‌توان آنها را در شیرینی‌ها و پیتزا به کار برد.

توت‌ها: بلوبری، توت فرنگی و توت سیاه حاوی فیبر، ویتامین C و آنتی‌اکسیدان هستند. تازه یا یخ‌زده، هر دو گزینه عالی‌اند.

سبزیجات: هرچه متنوع‌تر و رنگارنگ‌تر، بهتر. سبزیجات برگ سبز، نارنجی و قرمز، فلفل و کلم‌ها مواد مغذی مختلفی دارند. سبزیجات را شسته و خرد شده در یخچال نگه دارید تا دسترسی آسان باشد.

جمع‌بندی:

این غذا‌ها نه تنها کودک شما را سالم نگه می‌دارند، بلکه با تنوع و رنگ‌ها، وعده‌های غذایی را جذاب و لذت‌بخش می‌کنند.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب ها: کودکان ، غذای سالم ، تغذیه
