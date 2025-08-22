باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در تشریح این حوادث گفت: در روز شنبه مورخ ۲۵ مرداد ماه، ۳ فقره تصادف منجر به فوت در سطح شهر تهران رخ داده بدین ترتیب که حادثه اول در موقعیت کنارگذر بزرگراه شهید زین الدین، بین خیابان اتحاد و خیابان احسان رخ داد که در آن یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل عبور از اختلاف سطح ناشی از دریچه موجود در مسیر و نبود روشنایی کافی، توانایی کنترل وسیله نقلیه خود را از دست داده و واژگون می‌شود. متاسفانه در پی این اتفاق، راکب موتورسیکلت به علت شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان باخت و دو ترک نشین دیگر آن مصدوم و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

دومین حادثه فوتی روز شنبه حوالی ساعت ۱۴:۳۰ در بزرگراه آیت اله سعیدی مسیر شمال به جنوب قبل از بزرگراه فتح رخ داد که در آن یک دستگاه وانت نیسان به علت عدم توجه به جلو با یک دستگاه موتور سیکلت برخورد کرده که در اثر این حادثه راکب موتور سیکلت به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد.

به گفته وی: سومین تصادف فوتی روز شنبه در ساعت ۲۱:۰۵ در خیابان دماوند ایستگاه داریوش به وقوع پیوست که درآن عابر پیاده‌ای که قصد عبورغیر مجاز از روی نرده خط ویژه را داشته ابتدا با موتور سیکلت و سپس با اتوبوس برخورد ثانویه داشته که در اثر این اتفاق عابر پیاده جان خود را از دست داد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: در روز سه شنبه مورخ ۲۸ مرداد ماه نیز ۲ فقره تصادف فوتی ثبت شده:

تصادف اول حوالی ساعت ۰۷:۱۹ صبح در خیابان خلیج فارس نبش خیابان رهنما رخ داد که در آن یک دستگاه وانت پراید به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده آقا (۷۰ ساله) که قصد تردد غیر مجاز و به صورت عرضی از این معبر را داشت برخورد می‌کند که متاسفانه شدت ضربه و جراحات وارده به حدی بوده که عابر پیاده در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد.

دیگر تصادف رخ داده در روز سه شنبه در ساعت ۰۹:۳۵ در مسیر شرق به غرب خیابان مخبری ضلع شرقی تقاطع ستاری زمانی رخ داد که یک دستگاه خودرو سواری تویوتا پس از سبز شدن چراغ تقاطع شروع به حرکت کرده که در همین حین با عابر خانم (دستفروش) برخورد جزیی داشته که متاسفانه بعلت شتاب زدگی به جای ترمز اقدام به فشار پدال گاز می‌کند و از روی عابر رد می‌شود و سبب فوت وی می‌شود.

وی با بیان اینکه تصادف منجر به فوت آخر در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ در بزرگراه حکیم مسیر غرب به شرق انتهای پل اشرفی اصفهانی به وقوع پیوست گفت: یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس بعلت تغییر مسیر ناگهانی با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرده که در اثر این حادثه راکب موتور سیکلت که آقایی (حدود ۶۰ ساله) به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت جراحات وارده به سر، در دم فوت جان خود را از دست داد.

در پایان، سرهنگ جوانبخت با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی گفت: توصیه همیشگی ما به موتور سیکلت سواران این است که با رعایت سرعت مطمئنه در معابر شهری و بین‌شهری تردد کنند، از تغییر مسیر‌های ناگهانی و حرکات مخاطره‌آمیز پرهیز نمایند و همواره از کلاه ایمنی استاندارد برای خود و دیگر ترک نشینان استفاده کنند. استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی، به‌ویژه کلاه ایمنی، نقش بسزایی در کاهش صدمات جدی به ناحیه سر در هنگام وقوع حادثه را دارد؛ و نسبت به سلامت فنی وسیله نقلیه خود، به ویژه ترمز‌ها و چراغ‌ها، توجه ویژه داشته باشند. رعایت این نکات نه تنها ضامن سلامت فردی است، بلکه به ارتقاء ایمنی عمومی در سطح جامعه کمک می‌کند.

