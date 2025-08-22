چهارمین اردوی آمادگی تیم ملی هندبال جوانان پسر با حضور ۳۳ بازیکن از سراسر کشور در کرمان برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  مریم سادات بهادر _ چهارمین اردوی آمادگی تیم ملی هندبال جوانان پسر از یکم تا ۷ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور ۳۳ بازیکن از سراسر کشور به میزبانی شهر کرمان برگزار می‌شود. 

ابوالفضل ضیاء الدینی، ابوالفضل حاج رحمانی، امیر ملازاده، امیر محمد عسگرپور، مبین منصوری، امیر ملا زاده، عرشیا حسنی به عنوان بازیکن و دانیال امینایی به عنوان مربی نمایندگان استان کرمان در این مرحله از اردوی تیم ملی هستند.

اردوی تیم ملی جوانان کشور به‌منظور آماده‌سازی برای مسابقات بین‌المللی آینده و شناسایی استعداد‌های جدید برگزار می‌شود.

برچسب ها: تیم ملی هندبال ، اردوی تیم ملی ، اخبار ورزشی کرمان
خبرهای مرتبط
کرمان میزبان فوتسالیست‌های ملی پوش ناشنوای ایران
برگزاری هفتمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بوچیا در تبریز
دعوت به اردوی تیم ملی ورزش‌های رزمی
دعوت دو فوتبالیست آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
برگزاری ۲۳۰ برنامه فرهنگی ـ ورزشی در استان کرمان
 مراسم استقبال از پیکر شهید هادی رویایی در بم
دستگیری قاتل در نرماشیر طی کمتر از ۲ ساعت
بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان مصوب شده است