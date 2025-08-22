باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ چهارمین اردوی آمادگی تیم ملی هندبال جوانان پسر از یکم تا ۷ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور ۳۳ بازیکن از سراسر کشور به میزبانی شهر کرمان برگزار می‌شود.

ابوالفضل ضیاء الدینی، ابوالفضل حاج رحمانی، امیر ملازاده، امیر محمد عسگرپور، مبین منصوری، امیر ملا زاده، عرشیا حسنی به عنوان بازیکن و دانیال امینایی به عنوان مربی نمایندگان استان کرمان در این مرحله از اردوی تیم ملی هستند.

اردوی تیم ملی جوانان کشور به‌منظور آماده‌سازی برای مسابقات بین‌المللی آینده و شناسایی استعداد‌های جدید برگزار می‌شود.