کاریکاتور روز / به مناسبت روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

در کشورمان، اول شهریور ماه، همزمان با زادروز ابوعلی سینا، فیلسوف و پزشک برجسته ایرانی، و به پاس تألیفات و خدمات این دانشمند برجسته کشورمان، به علوم پزشکی و فعالیتهای وی در این رشته، و همچنین تجلیل از پزشکان کشورمان، روز پزشک نام گذاری شده است. قشری که در سختترین روزهای تاریخ معاصر، با جانفشانی در برابر کرونا، حماسهای از ایثار را در حافظه ملت ایران ثبت کردند. در دوران همهگیری کووید، پزشکان، پرستاران و کادر درمان ایران، در شرایطی سخت و با کمبود امکانات، چراغِ امید را در تاریکترین لحظات روشن نگه داشتند. بسیاری از آنان با وجود خطر مستقیم مرگ، از پای ننشستند و برخی نیز در این راه جانِ خود را فدا کردند تا دیگران زنده بمانند. مردم ایران، هرگز دلاوریهای آنان را، از شبزندهداریهای طولانی تا دوری از خانواده برای نجات بیماران، را فراموش نخواهند کرد. ابوعلی سینا، دانشمند بزرگ ایرانی، نه تنها به عنوان پدر پزشکی مدرن، بلکه به عنوان الگویی از اخلاق و تعهد حرفهای در تاریخ پزشکی جهان، شناخته میشود. ابوعلی سینا، با اثر جاوداناش «قانون در طب»، نه تنها پایههای پزشکی مدرن را بنا نهاد، بلکه اخلاق حرفهای را به عنوان رکن اصلی این پیشه مقدس تثبیت کرد. امروز و در روزی که به نام او مزین شده، جامعه پزشکی ایران، بار دیگر با یادآوری آرمانهای این حکیم بزرگ، رسالت خود را در نجات جان انسانها و کاهش آلام بشری تکرار میکند. روز پزشک، نه فقط یک یادبود، بلکه فرصتی برای پاسداشت ارزشهای انسانی و علمی است که ابوعلی سینا نماد آن بود و امروز پزشکان ایرانی با تکرار آن، درسِ ایثار و انسانیت به جهانیان میدهند.