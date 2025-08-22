نیرو‌های امنیتی تحریرالشام در استان دیرالزور از خنثی‌سازی یک حمله تروریستی توسط دو عنصر داعش در شهر المیادین خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیرو‌های امنیت داخلی دولت تحریرالشام در استان دیرالزور سوریه، روز جمعه، اعلام کردند که یک اقدام تروریستی توسط دو عضو گروه داعش در شهر المیادین خنثی شده است.

ضرار الشملان، فرمانده امنیت داخلی تحریرالشام در این استان، جزئیات حمله را اینگونه شرح داد: «یکی از تروریست‌ها قصد داشت با کمربند انتحاری خود یک نقطه امنیتی را هدف قرار دهد، در حالی که نفر دوم که یک فرد مسلح انتحاری بود، به سمت نیرو‌های ما هجوم برد.»

او افزود: نیرو‌های امنیتی موفق شدند فرد انتحاری را قبل از منفجر کردن خود، از پا درآورند و با نفر دوم درگیر شوند که در نهایت هر دو تروریست از پای درآمدند.

نیرو‌های امنیت داخلی تحریرالشام همچنین اعلام کردند که یکی از نیروهایشان در جریان مقابله با این حمله کشته شده است.

پیش از این، خبرگزاری سوری سانا نیز از یک حمله انتحاری توسط گروه داعش به ایست بازرسی السیادیه در شهر المیادین واقع در دیرالزور خبر داده بود.

حدود یک هفته پیش نیز، یک انفجار در بزرگراه المزه در پایتخت سوریه، دمشق، رخ داد که ناشی از یک بمب کار گذاشته شده در داخل یک خودروی قدیمی از نوع آستین بود که از مدت‌ها پیش در آن مکان پارک شده بود.

منبع: المیادین

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
و این در حالی است که متأسفانه از 2011 تاکنون داعش مورد حمایت آمریکا و متحدانش هنوز هم در سوریه نابود نشده است
