انفجاری در یک کارخانه تولید روغن و مایعات خودرو در لوئیزیانا منجر به آتش‌سوزی گسترده و انتشار دود سیاه غلیظی و خروج مردم از منطقه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ایندپندنت، مقامات محلی عصر جمعه به وقت آمریکا پس از انفجار به همه ساکنان در شعاع یک مایلی کارخانه تولید روغن و مایعات اسمیتیز واقع در شمال روزلند دستور دادند که خانه‌های خود را ترک کنند.

دفتر کلانتری بخش تانگیپاهوا در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: از آنجایی که هنوز آتش سوزی ادامه دارد، نمی‌شود جدول زمانی خاصی در خصوص تخلیه ساکنین و بازگشت آنها تعیین کرد.

تصاویر منتشر شده توسط رسانه‌های محلی شعله‌های آتش را نشان می‌دهد که در کارخانه تولید روغن و مایعات خودرو گسترش پیدا کرده‌اند و دود تیره‌ای که آسمان را پر کرده است.

به گفته مقامات و گزارش‌های متعدد، یک بزرگراه در نزدیکی این حادثه مسدود شده و بیش از ۳۵ مرکز آتش نشانی محل حادثه اعزام شده‌اند.

یک مدرسه ابتدایی محلی نیز پس از انفجار این کارخانه تخلیه شد. اداره آموزش بخش تنگیپاهوآ عصر جمعه اعلام کرد که «تمام دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه‌ی روزلند مونته‌سوری به سلامت خارج شدند.»

جف لندری فرماندار لوئیزیانا عصر جمعه در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که انفجار را «از نزدیک» زیر نظر دارد و افزود: ما برای سلامت همه دعا می‌کنیم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: انفجار در کارخانه ، لوئیزیانا ، آتش در پالایشگاه لوئیزیانا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
بنفع امریکا و ترامپ که نسل کشی و جنایت جنگی در غزه
را هر چه زودتر خاتمه دهد
چوب خدا ..صدا ندارد
۱
۱
پاسخ دادن
