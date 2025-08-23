باشگاه خبرنگاران جوان- پاکستان از آمریکا درخواست کرده تا سلاح‌ها و تجهیزات نظامی باقی‌مانده از نیروهای آمریکایی پس از خروج از افغانستان در سال ۲۰۲۱ را خریداری کند. هدف از این درخواست، جلوگیری از دستیابی شورشیان فعال در افغانستان و پاکستان به این تجهیزات عنوان شده است.

احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، با بیان این که «همه چیز در افغانستان برای بالاترین پیشنهاددهنده در دسترس است»، از آمریکا خواسته تا این سلاح‌ها را از بازار سیاه خریداری کرده و اطلاعات نظامی بیشتری در اختیار اسلام‌آباد قرار دهد تا نیروهای پاکستانی بتوانند برای مقابله با شورشیان آماده شوند.

مقامات آمریکایی ممکن است تجهیزاتی از جمله نفربرهای زرهی مقاوم در برابر مین و دوربین‌های دید در شب را تأمین کنند. کارشناسان بر این باورند که چنین تجهیزاتی تأثیر محسوسی بر موازنه نظامی با هند نخواهد داشت، اما این اقدام با مخالفت شدید دهلی‌نو، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خریداران تسلیحات آمریکایی، روبرو خواهد شد.

علاوه بر این، پاکستان خواستار پذیرش ادعاهای خود مبنی بر حمایت هند از تحریک طالبان پاکستان (TTP) و گروه‌های جدایی‌طلب بلوچ توسط آمریکا و سایر کشورهای غربی و اعمال فشار بر دهلی‌نو برای توقف این فعالیت‌ها شده است.

با وجود این درخواست‌ها، پاکستان همکاری‌های امنیتی خود با غرب در مقابله با داعش را ادامه می‌دهد. در یک سال گذشته، تلاش‌های مشترک آمریکا و پاکستان برای هدف قرار دادن رهبران داعش در مناطق مرزی دو کشور افزایش یافته است. این گروه که بین ۴ تا ۶ هزار جنگجو دارد، عمدتاً در شرق افغانستان و شمال و جنوب‌غربی پاکستان فعال بوده و تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و منافع غرب محسوب می‌شود.