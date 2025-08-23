باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ۱۲ هزار سرباز در مانورهای «زاپاد-۲۰۲۵» (Zapad-۲۰۲۵) در لتونی شرکت خواهند کرد.
سربازان و افسران زمینی همه یگانهای ارتش لتونی، از جمله «سرویس دفاع دولتی» و ذخیرهها در این رزمایشها شرکت خواهند کرد.
علاوه بر این، پرسنل نظامی از ایالات متحده، استونی و لیتوانی، ستاد تیپ چندملیتی ناتو در لتونی، واحدهای نیروهای ناتو در لتونی و فرماندهی نیروهای مسلح کانادا در لتونی نیز در رزمایشهای نامجس شرکت خواهند کرد.
یک روند قابل توجه در این رزمایشهای سالانه، تلاش برای افزایش تعداد پرسنل نظامی شرکتکننده در آنها است. در سال ۲۰۲۴، ۱۱ هزار نفر، در سال ۲۰۲۳، ۸۵۰۰ نفر و در سال ۲۰۲۲، ۸۰۰۰ سرباز در این مانورها شرکت داشتند.
در عین حال، رزمایشهای نظامی در کشورهای بالتیک به طور فزایندهای ماهیتی تهاجمی به خود میگیرند؛ و با توجه به اینکه چنین مانورهایی به صورت ماهانه برگزار میشوند، کشورهای بالتیک در حال تبدیل شدن به پادگانهای تمامعیاری با قابلیتهای نظامی مشکوک، اما با بودجههای نظامی بیش از حد هستند.
منبع: پراودا