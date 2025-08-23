دستگیری قاتل در نرماشیر طی کمتر از ۲ ساعت

باشگاه خبرنگاران جوان _ امیرحسین بهجتی گفت: بر اساس گزارش واصله مبنی بر ایراد جرح با سلاح سرد منجر به قتل در یکی از روستا‌های شهرستان نرماشیر، فورا موضوع در دستور کار این مرجع قضایی قرار گرفت.

وی افزود: با صدور دستورات قضایی و اقدام سریع عوامل انتظامی، ضارب که پس از ارتکاب قتل متواری شده بود، در کمتر از ۲ ساعت در یکی از منازل بستگان خود شناسایی و دستگیر شد.

به گفته رئیس حوزه قضایی نرماشیر، متهم ۳۰ ساله در بازجویی‌ها به ارتکاب قتل با سلاح سرد اعتراف کرده و با صدور قرار بازداشت موقت در تاریخ اول شهریور ۱۴۰۴ به زندان معرفی شده است.

بهجتی تصریح کرد: جسد مقتول ۳۴ ساله برای تعیین علت تامه فوت به پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات تکمیلی پیرامون انگیزه ارتکاب این جنایت همچنان ادامه دارد.

منبع : دادگستری کرمان