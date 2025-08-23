باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: برای جلوگیری از آسیب به بخش کشاورزی تولید در واحد‌های کنترل شده گلخانه راهکار بسیار کلیدی است به طوریکه ۱۰۲ هکتار احداث شده و تحت کشت هستند.

صیادی گفت: در استان یک واحد گلخانه به مساحت ۸ هزار مترمربع به بهره برداری می‌رسد.

وی اظهار کرد: توسعه گیاهان دارویی در مدیریت کم آبی و تولید ۲۴ هزار تن انواع گیاهان دارویی در استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اشاره کرد: در سطح کشور ۸ هزار گونه گیاهی وجود دارد که ۴ هزار گونه آن در سطح جنگل‌های زاگرس است.

صیادی تأکید کرد: ۲ هزار گونه گیاهی در لرستان است که حدود ۲۵ درصد گونه‌های گیاهی کل کشور است و ذخایر ژنتیکی استان محسوب می‌شوند

وی بیان کرد: یک هکتار کاشت زعفران ۱۷ برابر یک هکتار گندم درآمد دارد و حمایت‌های ویژه‌ای می‌شوند.