رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در سطح کشور ۸ هزار گونه گیاهی وجود دارد که ۲ هزار گونه گیاهی در لرستان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: برای جلوگیری از آسیب به بخش کشاورزی تولید در واحد‌های کنترل شده گلخانه راهکار بسیار کلیدی است به طوریکه ۱۰۲ هکتار احداث شده و تحت کشت هستند.

صیادی گفت: در استان یک واحد گلخانه به مساحت ۸ هزار مترمربع به بهره برداری می‌رسد.

وی اظهار کرد: توسعه گیاهان دارویی در مدیریت کم آبی و تولید ۲۴ هزار تن انواع گیاهان دارویی در استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اشاره کرد: در سطح کشور ۸ هزار گونه گیاهی وجود دارد که ۴ هزار گونه آن در سطح جنگل‌های زاگرس است.

صیادی تأکید کرد: ۲ هزار گونه گیاهی در لرستان است که حدود ۲۵ درصد گونه‌های گیاهی کل کشور است و ذخایر ژنتیکی استان محسوب می‌شوند 

وی بیان کرد: یک هکتار کاشت زعفران ۱۷ برابر یک هکتار گندم درآمد دارد و حمایت‌های ویژه‌ای می‌شوند.

برچسب ها: گیاهان ، لرستان
خبرهای مرتبط
خرم آباد/
پرورش گیاهان دارویی و لزوم حمایت‎های بیشتر
خرم آباد/
زمین مناسب برای کشت گیاهان دارویی لرستان در اختیار شرکت‎های تولیدی قرار نمی‎گیرد
خرم آباد/
‌احداث مزارع گیاهان دارویی در لرستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کپرجودکی، دهکده‌ای با صدای بال لک‌لک‌ها + فیلم
مسکن ملی لرستان گرفتار وعده‌ها و واقعیت‌ها
خانه‌هایی بر روی قانون شکسته؛ لرستان زیر سایه ساخت‌وسازهای بی‌مجوز
از آوار سیل تا آبادانی؛ جهش اشتغال و طرح‌های جدید در پلدختر
نجات صنعت مادر لرستان؛ از وعده‌های دولتی تا مطالبه کارگران
تنوع بی‌نظیر گیاهی در لرستان؛ ۲ هزار گونه از ۸ هزار گونه کشور
آخرین اخبار
تنوع بی‌نظیر گیاهی در لرستان؛ ۲ هزار گونه از ۸ هزار گونه کشور
نجات صنعت مادر لرستان؛ از وعده‌های دولتی تا مطالبه کارگران
از آوار سیل تا آبادانی؛ جهش اشتغال و طرح‌های جدید در پلدختر
مسکن ملی لرستان گرفتار وعده‌ها و واقعیت‌ها
کپرجودکی، دهکده‌ای با صدای بال لک‌لک‌ها + فیلم
خانه‌هایی بر روی قانون شکسته؛ لرستان زیر سایه ساخت‌وسازهای بی‌مجوز
کشتارگاه‌ها در لرستان تعطیل نیستند
شتاب توسعه در لرستان؛ ۴۴ پروژه پیشران نزدیک خط پایان