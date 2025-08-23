نخستین محموله ریلی قطعات خودرو از چین وارد سرخس خراسان رضوی شد

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رضا رجبی مقدم با تاکید بر مزیت ریلی سرخس طبق هماهنگی منطقه ویژه و شرکت ایران خودرو و پیگیری های نماینده مردم این شهرستان افزود: این محموله شامل ۵۰ کانتینر شامل مواد اولیه کارخانجات خودروسازی بویژه ایران خودرو بوده که از چین وارد سرخس شده است و در نهایت به مقاصد اصلی ارسال می شود.

وی بیان کرد: با این اقدام علاوه بر کاهش قابل ملاحظه هزینه های حمل و «دموراژ کالا»، زمان حمل کالا از حدود ۵۰ روز به ۱۵ روز کاهش می یابد.

مدیر عامل موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس ادامه داد: توجه به مسیرهایی مانند کریدور شرق به غرب و مشارکت در پروژه‌هایی نظیر ابتکار «کمربند و راه» چین، به‌ خوبی نشان داده که ایران ظرفیت آن را دارد تا از محل حمل‌ونقل و عبور کالا نه‌ تنها درآمد ارزی قابل‌توجهی کسب، بلکه نقش خود را در معادلات اقتصادی و سیاسی منطقه نیز تقویت کند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین افزایش ترانزیت ریلی به کاهش مصرف سوخت، کم شدن ترافیک جاده‌ای و ارتقای امنیت حمل‌ونقل نیز منجر خواهد شد.

رجبی مقدم با اشاره به اینکه نباید اجازه داد کالاها به صورت متراکم در بنادر اصلی کشور دپو (ذخیره) شوند، گفت: منطقه ویژه اقتصادی سرخس، آینده لجستیکی شرق و شمال شرق کشور خواهد بود.

وی افزود: فاز لجستیک این منطقه در سه بخش طراحی شده است که فاز اول و دوم آن عملیاتی شده و با مساحتی افزون بر ۲۰۰ هکتار شامل خطوط ریلی عریض و نرمال، سکوهای تخلیه بارگیری، مخازن سوخت و امکانات تخلیه و بارگیری با ظرفیت یک میلیون تن به اتمام رسیده است.

مدیر عامل موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس اظهار کرد: متأسفانه حادثه اخیر در بندرعباس هشداری جدی برای دولتمردان بود که نباید اجازه داد کالاها در بنادر اصلی دپو شوند و منطقه ویژه اقتصادی سرخس و سایر مناطق هم راستا در مبادی مرزی راهکاری اساسی برای توسعه و افزایش ظرفیت ترانزیت و حمل و نقل کشور محسوب می‌شوند.

