کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به توان موشکی یمن نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید هادی سید افقهی کارشناس مسائل غرب آسیا درباره عملیات های موفق حماس بیان کرد:  تصور من این است که چون آنها تصمیم نهایی خود را گرفته‌اند—همان‌طور که کابینه جنگی به دستور نتانیاهو اشغال کل غزه را تصویب کرد و عملیات را از شهر غزه آغاز نمودند—حماس ادراک و آمادگی کاملی برای مقابله با چنین هجوم گسترده و چنین هدف‌گذاری‌ای که اشغال کامل غزه است، دارد. بنابراین، حماس خود را آماده کرده است و هرچه اینها پیشروی کنند، قطعاً هزینه‌های سنگین‌تری را، چه در سطح تلفات انسانی و چه در سطح امکانات لجستیکی، متحمل خواهند شد. بنابراین، حماس، جهاد اسلامی، گردان‌های ابوعلی مصطفی و صلاح‌الدین، همگی آمادگی کامل دارند. اگر در این مرحله، آسیب جدی و هزینه سنگینی به دشمن تحمیل کنند، این احتمال وجود دارد که نتانیاهو و کابینه جنگی در تصمیم خود تجدیدنظر کنند. این ضربه، ضربه کوچکی نبود و ضربات آینده با نفوذ و حضور انبوه‌تر آنها، قطعاً آسیب‌پذیری‌شان را بیشتر خواهد کرد. ماهیت این جنگ، نامتقارن است؛ آنها از زیر زمین حمله می‌کنند و دشمن بر روی زمین قرار دارد. آنها مهاجم هستند و اینها مدافع. معمولاً نیروهای مهاجم هزینه سنگین‌تری را می‌پردازند. فلذا، هم رژیم صهیونیستی و هم سازمان حماس، جهاد اسلامی و دیگر گردان‌ها کاملاً آماده و مصمم هستند که ضربه قدرتمندی وارد کنند. اگر سطح تلفات انسانی افزایش یابد، تصور می‌کنم آنها نخواهند توانست این مسیر را تا انتها ادامه دهند. همچنین این احتمال وجود دارد که رزمندگان مقاومت اسیر هم بگیرند که اگر این اتفاق رخ دهد، قطعاً نتانیاهو با شکست مواجه خواهد شد.
 
وی ادامه داد:  این نشان می‌دهد که محور مقاومت، برخلاف آنچه دشمنان ترویج می‌کردند و با پروپاگاندای سنگین در سطح منطقه گسترش می‌دادند که این محور مضمحل شده و تنها مسئله یمن باقی مانده است، نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه خود را ترمیم کرده و قوی‌تر شده است و نقاط ضعف خود را اصلاح می‌کند. اظهارات آقای رحیم صفوی (مشاور مقام معظم رهبری)، آقای نصیرزاده، آقای لاریجانی، آقای سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، شیخ نعیم قاسم و ابوعبیده، همگی مؤید این موضوع است. به ویژه یمنی‌ها با این نسل جدید از موشک‌های بارانی، فاجعه‌ای را برای رژیم صهیونیستی رقم خواهند زد و من احتمال می‌دهم که یمنی‌ها هنوز قابلیت‌هایی را رونمایی نکرده‌اند که اگر این کار را بکنند، قطعاً هزینه سنگین‌تر و آسیب جدی‌تری به مناطق حساس‌تر دشمن وارد خواهد کرد. ما از قبل می‌دانستیم که هماهنگی، تبادل تجربیات و مشاوره میان جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت از ابتدا وجود داشته و در عملیات طوفان الاقصی به اوج خود رسید. اکنون نیز بحمدلله می‌بینیم که هم حزب‌الله انگشتش روی ماشه است تا اگر دولت لبنان وارد خطای بزرگی شود، آمادگی کامل داشته باشد و هم یمنی‌ها و نیروهای مقاومت در داخل غزه آماده‌اند. حتی در سوریه نیز گاهی می‌شنویم که هسته‌های مقاومتی در حال شکل‌گیری است.
 
سید افقهی با اشاره به مخالفت شدید افکار عمومی با جنایات صهیون ها بیان کرد: این موضوع دو بُعد دارد. از منظر سیاسی، روانی و در محافل بین‌المللی، این واکنش‌ها بسیار مؤثر است. تظاهرات گسترده، یک فضای منفی علیه حکام اروپایی ایجاد خواهد کرد، زیرا آنها با ملت‌های خود سروکار دارند و باید از آنها رأی بگیرند. وقتی مردم به خیابان‌ها می‌آیند و می‌گویند شما در جنایت رژیم صهیونیستی، نسل‌کشی و گرسنگی دادن به مردم غزه شریک هستید، آنها باید پاسخگو باشند. هرچند شدت این فشارها در کشورها متفاوت است و در برخی کشورها سرکوب می‌شود، اما این سرکوب‌ها، اخراج‌ها و لغو اقامت شهروندان، قطعاً واکنش شدیدتری از سوی افکار عمومی در پی خواهد داشت. در مقابل موج فشار مردمی نمی‌توان تا ابد ایستادگی کرد. هرچند ترامپ سیاستی دیکتاتورمآبانه و فرعونی را اعمال می‌کند، اما قطعاً این سیاست با اوج‌گیری تظاهرات و تحصن‌ها و فراگیرتر شدن آنها، تأثیر خود را خواهد گذاشت. این بُعد اول موضوع است.اما در بُعد میدانی، بسیار بعید می‌دانم که این واکنش‌ها اثر مستقیمی بر میدان نبرد داشته باشد، مگر اینکه این کشورها به سراغ حامی اصلی رژیم صهیونیستی، یعنی آمریکا، بروند.

وی ادامه داد: مردم این کشورهای مختلف، به‌ویژه در منطقه ما و در کشورهایی که پایگاه‌های آمریکایی و سفارت‌های رژیم صهیونیستی را در خود جای داده‌اند (مانند امارات، بحرین و قطر)، باید به آمریکا فشار بیاورند. آنها از یک سو به ترامپ تریبون می‌دهند، اما حاضر نیستند حتی اخمی کنند و بگویند جلوی این کشتار فجیع و گرسنگی دادن به مردم را بگیرد. تا زمانی که ترامپ چک سفید به نتانیاهوی مجرم و کودک‌کش داده است، این وضعیت ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: حزب الله لبنان ، توان موشکی یمن
