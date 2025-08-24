گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ با ترخیص کالای اساسی و دارو و ارائه تسهیلات ویژه اقدامات مؤثری برای توسعه تجارت منطقه‌ای و تسهیل تشریفات گمرکی انجام داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ با اقدامات راهبردی و پویا، نقش محوری خود در توسعه تجارت منطقه‌ای و تسهیل تشریفات گمرکی را بیش از پیش تثبیت کرد.

برگزاری اجلاس روسای کل گمرکات عضو اکو در تهران در تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۴، نقطه عطفی در همکاری‌های اقتصادی منطقه بود. رئیس کل گمرک ایران در این اجلاس با سخنرانی کلیدی خود بر ضرورت توسعه تجارت و ترانزیت بین کشور‌های عضو اکو تأکید کرد و در حاشیه این رویداد، دیدار‌های دوجانبه‌ای با مقامات گمرکی کشور‌های منطقه از جمله ترکمنستان، تاجیکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، قطر و روسیه برگزار شد.

این دیدار‌ها با هدف تقویت همکاری‌های گمرکی و امضای پروتکل‌های مشترک، نویدبخش آینده‌ای روشن برای تجارت منطقه‌ای است. در راستای تقویت جایگاه بین‌المللی گمرک ایران، رئیس کل گمرک در اجلاس سران گمرکات آسیا و اقیانوسیه و کنفرانس سالانه روسای گمرکات این منطقه شرکت کرد. دیدار‌های دوجانبه با وزیر امنیت هنگ‌کنگ، رئیس گمرک ژاپن و دبیرکل سازمان جهانی گمرک، گامی مؤثر در جهت ارتقاء توان اقتصادی کشور و گسترش همکاری‌های بین‌المللی بود.

ارتقا زیرساخت‌های گمرکی، ارتقاء زیرساخت‌های گمرکی نیز از دیگر دستاورد‌های گمرک ایران در این دوره است از جمله پروژه ارتقاء گمرک ارس _ نوردوز و راه‌اندازی گمرک نیشابور می‌باشد، این اقدامات با هدف افزایش بهره‌وری و رضایتمندی تجار و ساکنان مناطق مرزی انجام شد.

گمرک ایران همچنین با ارائه تسهیلات ویژه به شرکت‌های تولیدی و بازرگانی، حمایت از تولید ملی را در اولویت قرار داد. ترخیص نسیه کالا‌های تولیدی، ترخیص ۹۰ درصدی ماشین‌آلات و مواد اولیه خط تولید، ترخیص ۱۰۰ درصدی کالا‌های اساسی سریع‌الفساد و دارو، از جمله این اقدامات است که به تسریع تشریفات گمرکی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان منجر شده است.

در حوزه کنترل‌های نامحسوس و الکترونیکی، گمرک ایران با راه‌اندازی ۲ دستگاه ایکس‌ری کامیونی و ۱۱ دستگاه ایکس‌ری چمدانی در سال ۱۴۰۴، گمرکات کشور را به ابزار‌های پیشرفته بازرسی مجهز کرد؛ این اقدام با هدف کشف مغایرت‌های کالایی و جلوگیری از ورود کالا‌های ممنوعه، افزایش امنیت و دقت در فرآیند‌های گمرکی و افزایش سرعت تشریفات گمرکی را به سطحی جدید ارتقاء داد.

امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با سازمان‌های همجوار از جمله سازمان ملی استاندارد، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان هواپیمایی و ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، گامی دیگر در جهت تسهیل صدور مجوز‌ها و تسریع فرآیند‌های گمرکی بود. این تفاهم‌نامه‌ها، هماهنگی بین‌سازمانی را تقویت کرده و مسیر تجارت را هموارتر ساخته است.

گمرک ایران با این اقدامات، نه تنها جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پیشگامان تجارت منطقه‌ای تثبیت کرده، بلکه با حمایت از تولید داخلی و تسهیل تجارت، آینده‌ای پویا و پررونق را برای اقتصاد کشور نوید می‌دهد.

منبع: وزارت اقتصاد

برچسب ها: گمرک ایران ، ترخیص کالا
