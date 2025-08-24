باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- همزمان با شب شهادت امام رضا(ع)، دسته‌های عزاداری از خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی به سوگواری پرداختند.

در این میان، مهاجران افغانستانی نیز با برپایی دسته‌های عزاداری و با نوحه‌سرایی و سینه‌زنی، ارادت و تسلیت خود را ابراز کردند.

این حضور، جلوه‌ای از پیوند دل‌ها در حرم رضوی بود؛ جایی که عزاداران افغانستانی در کنار زائران ایرانی، شهادت امام هشتم را به محضر امام زمان(عج) و مسلمانان جهان تسلیت گفته و برای صلح و امنیت دعا کردند و خواستار تحقق آن از درگاه الهی شدند.

شیعیان افغانستان که سال‌ها در جوار بارگاه امام رضا(ع) زندگی می‌کنند، هر سال با حضور در دسته‌های سینه‌زنی و عزاداری، پیوند خود را با امام رضا(ع) نشان می‌دهند.