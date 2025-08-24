همزمان با شب شهادت امام هشتم شیعیان، مهاجران افغانستانی با برپایی دسته‌های سینه‌زنی و نوحه‌سرایی در جوار حرم مطهر رضوی ارادت خود را ابراز و برای صلح و امنیت در جهان دعا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- همزمان با شب شهادت امام رضا(ع)، دسته‌های عزاداری از خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی به سوگواری پرداختند.

 در این میان، مهاجران افغانستانی نیز با برپایی دسته‌های عزاداری و با نوحه‌سرایی و سینه‌زنی، ارادت و تسلیت خود را ابراز کردند.

این حضور، جلوه‌ای از پیوند دل‌ها در حرم رضوی بود؛ جایی که عزاداران افغانستانی در کنار زائران ایرانی، شهادت امام هشتم را به محضر امام زمان(عج) و مسلمانان جهان تسلیت گفته و برای صلح و امنیت دعا کردند و خواستار تحقق آن از درگاه الهی شدند.

شیعیان افغانستان که سال‌ها در جوار بارگاه امام رضا(ع) زندگی می‌کنند، هر سال با حضور در دسته‌های سینه‌زنی و عزاداری، پیوند خود را با امام رضا(ع) نشان می‌دهند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: عزاداران افغانستانی ، شهادت امام رضا (ع) ، مهاجرین افغانستانی
خبرهای مرتبط
عزاداری مهاجرین افغانستانی در مشهد + فیلم
خدمت رسانی مهاجرین افغانستانی به زوار امام رضا (ع)
شهادت امام رضا (ع) در مشهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
آخرین اخبار
۲۸۹ فلسطینی بر اثر گرسنگی جان باخته‌اند
دادستان‌های ویژه کره جنوبی به دنبال بازداشت نخست وزیر سابق هستند
سازمان جهانی بهداشت: بیش از ۱۵ هزار بیمار در غزه نیاز به تخلیه فوری پزشکی دارند
برگزاری تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطینیان
خدمات پستی اروپا حمل و نقل محموله‌های آمریکایی را متوقف می‌کنند
هند با موفقیت سامانه دفاع هوایی یکپارچه بومی خود را آزمایش کرد
هر مالیات‌دهنده آمریکایی در اقدامات نظامی و نسل‌کشی اسرائیل مشارکت می‌کند
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد