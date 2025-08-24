درخشش بانوی فارسی در مسابقات جهانی اختراعات چین/کسب یک مدال طلا در میان هزار مخترع از ۵۷ کشور جهان

باشگاه خبرنگاران جوان - در رقابتی نفس‌گیر میان نخبگان جهانی، لیلا کشاورزی، مخترع و پژوهشگر ایرانی، توانست با ارائه دستاورد‌های نوآورانه خود در مسابقات جهانی اختراعات چین، افتخاری بزرگ برای کشورمان رقم بزند.

او در این رویداد معتبر موفق به کسب *یک مدال طلا، یک مدال نقره و جایزه ویژه هیأت داوران* شد.

این مسابقات با حضور بیش از هزار مخترع از ۵۷ کشور جهان در شهر گوانژو چین برگزار شد و بستری برای نمایش تازه‌ترین دستاورد‌های علمی و فناورانه جهان بود. داوران این رقابت‌ها پس از بررسی دقیق طرح‌ها، اختراعات خانم کشاورزی را واجد نوآوری، کاربردی بودن و تاثیرگذاری جهانی ارزیابی کردند.

کسب این افتخار در شرایطی است که رقابت در میان مخترعان حاضر، بسیار تنگاتنگ و دشوار بود. دریافت جایزه ویژه از هیات داوران نیز نشان‌دهنده نگاه مثبت متخصصان بین‌المللی به سطح علمی و خلاقیت پژوهشگران ایرانی است.

به گفته کارشناسان، حضور موفق ایران در چنین رویداد‌هایی علاوه بر ارتقای جایگاه علمی کشور، می‌تواند مسیر تجاری‌سازی و معرفی اختراعات ایرانی به بازار‌های جهانی را هموار کند.

این دستاورد ارزشمند بار دیگر اثبات کرد که نخبگان ایرانی، با وجود همه محدودیت‌ها، توانایی درخشش در معتبرترین رویداد‌های بین‌المللی را دارند.

منبع: روابط عمومی نخبگان