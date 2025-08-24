آتش‌سوزی در پالایشگاه نووشاختینسک روسیه پس از حمله پهپادی برای چهارمین روز متوالی ادامه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فرماندار موقت منطقه نووشاختینسک روسیه اعلام کرد که آتش‌سوزی در پالایشگاه نووشاختینسک روسیه روز یکشنبه پس از حمله پهپادی اوکراین برای چهارمین روز متوالی ادامه داشت.

روز پنجشنبه آتش‌سوزی در نووشاختینسک گزارش شد. این پالایشگاه عمدتاً سوخت را برای صادرات می‌فروشد و ظرفیت سالانه ۵ میلیون تن نفت یا حدود ۱۰۰۰۰۰ بشکه در روز را دارد.

یوری اسلیوسار، فرماندار موقت منطقه روستوف گفت که در نووشاختینسک جلسه‌ای داشته است.

او در تلگرام گفت: «منطقه آتش‌سوزی در کارخانه فرآورده‌های نفتی نووشاختینسک اکنون کاهش یافته است. از ۲۱ آگوست (۳۰ مرداد)، آتش‌نشانان در حال خاموش کردن آتش‌سوزی در کارخانه فرآورده‌های نفتی هستند که در نتیجه حمله دشمن آسیب دیده بود.»

او گفت ۴۱۲ نفر و ۱۵۰ قطعه تجهیزات مختلف، از جمله قطار‌های آتش‌نشانی، در واکنش اضطراری مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

منبع: رویترز

