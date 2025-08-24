باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حسین قربانی - احد رستمی رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور، مصوب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گفت: دولت مکلف است یارانه نقدی خانوار‌های پردرآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف کند.

رستمی تاکید کرد: بر اساس این قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده از مردادماه امسال حذف یارانه نقدی حدود یک میلیون خانوار را انجام دهد.

وی گفت: در این مرحله با بررسی‌های صورت گرفته روی شاخص‌های درآمدی و دارایی خانوار‌های کشور حدود یک میلیون از خانوار‌های با سرانه درآمد ماهانه بیشتر از ۱۰ میلیون شناسایی و حذف شده است.

رستمی گفت: این سرانه در برگیرنده هزینه اجاره مسکن خانوار نیست و براساس بُعد خانوار محاسبه شده است. براساس داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران، سرانه درآمد هر خانواده ایرانی در دهک هشتم را در اسفندماه سال ۱۴۰۳ ده میلیون تومان در ماه برآورد شده است. از این رو وزارت رفاه هم این میزان درآمد را بعد از کسر هزینه مسکن به عنوان شاخص شناسایی سه دهک بالا انتخاب کرده است.

وی گفت: از ابتدای شهریورماه سرپرستان خانوار به مدت ۲۰ روز فرصت دارند برای مشاهده جزئیات و یا ثبت درخواست به آدرس https://hemayat.sfara.ir مراجعه نمایند. اطلاعات اظهاری سرپرست خانوار در حوزه‌های درآمدی، تراکنش‌های بانکی و محل سکونت مجددا با داده‌های ثبتی دستگاه‌های متولی داده، صحت‌سنجی و در صورت تایید استحقاق دریافت یارانه مطابق قانون یارانه خانوار‌ها مجددا برقرار خواهد شد.

رستمی خاطرنشان کرد: مطابق بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، حداقل مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال را به عنوان بسته حمایت از معیشت محرومان اختصاص دهد. این منابع صرف حمایت از خانوار‌ها و اقشار نیازمند، از جمله خانوار‌های دچار فقر شدید که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نیستند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوار‌های تحت پوشش و دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد.

وی گفت: در دوره اول پرداخت کالابرگ در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ همت برای خانوار‌های دهک یک تا ۷ تخصیص یافت.