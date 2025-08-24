رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان جزییات حذف یارانه سه میلیون نفر را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حسین قربانی - احد رستمی رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور، مصوب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گفت: دولت مکلف است یارانه نقدی خانوار‌های پردرآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف کند.

رستمی تاکید کرد: بر اساس این قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده از مردادماه امسال حذف یارانه نقدی حدود یک میلیون خانوار را انجام دهد.

وی گفت: در این مرحله با بررسی‌های صورت گرفته روی شاخص‌های درآمدی و دارایی خانوار‌های کشور حدود یک میلیون از خانوار‌های با سرانه درآمد ماهانه بیشتر از ۱۰ میلیون شناسایی و حذف شده است.

رستمی گفت: این سرانه در برگیرنده هزینه اجاره مسکن خانوار نیست و براساس بُعد خانوار محاسبه شده است. براساس داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران، سرانه درآمد هر خانواده ایرانی در دهک هشتم را در اسفندماه سال ۱۴۰۳ ده میلیون تومان در ماه برآورد شده است. از این رو وزارت رفاه هم این میزان درآمد را بعد از کسر هزینه مسکن  به عنوان شاخص شناسایی سه دهک بالا انتخاب کرده است.

وی گفت: از ابتدای شهریورماه سرپرستان خانوار به مدت ۲۰ روز فرصت دارند برای مشاهده جزئیات و یا ثبت درخواست به آدرس https://hemayat.sfara.ir مراجعه نمایند. اطلاعات اظهاری سرپرست خانوار در حوزه‌های درآمدی، تراکنش‌های بانکی و محل سکونت مجددا  با داده‌های ثبتی دستگاه‌های متولی داده، صحت‌سنجی و در صورت تایید استحقاق دریافت یارانه مطابق قانون یارانه خانوار‌ها مجددا برقرار خواهد شد.

رستمی خاطرنشان کرد: مطابق بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، حداقل مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال را به عنوان بسته حمایت از معیشت محرومان اختصاص دهد. این منابع صرف حمایت از خانوار‌ها و اقشار نیازمند، از جمله خانوار‌های دچار فقر شدید که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نیستند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوار‌های تحت پوشش و دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد.

وی گفت: در دوره اول پرداخت کالابرگ در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ همت برای خانوار‌های دهک یک تا ۷  تخصیص یافت.

برچسب ها: دهک بندی ، یارانه
خبرهای مرتبط
کمیته امداد با بیش از نیم میلیون مشارکت‌کننده در راه توانمندسازی مددجویان
وزیر رفاه: یارانه حدود ۲۵ میلیون نفر را حذف خواهیم کرد
آغاز توزیع ۲۵۰ هزار بسته نوشت افزار در مناطق کم‌برخوردار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
منم
۰۷:۰۱ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
اگه راست میگین افغانیا رو بیرون کنید نه پول تو جیبی خودیا رو قطع کنید
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۸ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
من حسابدار( صندوق دار کارگاه هستم) پول صندوق به حساب من واریز می شود الان یارانه ما هم قطع می شود پس ما چه کنیم این پول خرج کارگاه است پول من نیست؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۲۰ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
یارانه حق مسلم هر ایرانی است و دست درازی در آن دزدی محسوب میشه و گناهش گردن اونایی که دست درازی میکنن.این طرز مدیریت نیست
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۴ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
آقای دولت چرا یارانه مرا قطع کردی کارت شده قطع کردن چون هیچ‌کار دیگری بلد نیستی.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۲ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
بااین روش خبری از رفاه بهبودمعیشت بازنشستگان نیست سال نگو از بهارش پبداست.جوابی هم برای این همه شعاری که دادید پیدا کنید.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۴ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
هر ماه هشتمون گره نهمونه
سبد کالا که بهمون ندادین گفتین دهک نهم هستین در صورتی که از دهم هر ماه صورتمونو با سیلی سرخ نگه میداریم
حالا میخواین قطعش کنید؟
یارانه حق هر ایرانیه
چیه هی بنزین گازوئیل می کنین؟مگه درآمد ایرانیا با خارجیا یکیه؟
بابا قیمت بنزینو گازوئیل آزاد کنید تفاوتش رو بریزید به حساب هر ایرانی چه داره چه نداره ماشین
طرف ماشین سنگین داره یا تاکسی گازوئیل و بنزینو میفروشه به قاچاقچی تاوانشو ما بدیم؟
هر ایرانی به یک اندازه از منابع کشور سهم داره
مگه از پولدارها مالیات نمی گیرین؟این مسخره بازی دهک بندی چیه دیگه؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
نفری 30 هزار تومان گیر مستضعفین میاد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
چقدر به فکر ملت هست اونم مستضعف اونم بعد 46 سال
۱
۰
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۲۳:۱۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
آخر کدام پردرآمد من حقوق بازنشستگی ام را خرجی به حساب همسرم واریز می کنم الان همسرم پر درآمد شناخته شد و یارانه اش حذف شد
۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
اصلا نمیشه دهک بندی را دقیق حساب کرد آدم می‌شناسم چهار تا خونه داره ولی پراید سوار میشه آدم می‌شناسم وضع مالی خوبی نداره سمند سوار میشه خدا وکیلی عین حقیقت
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خدا کنه حق به حق دار برسه و حق مظلومی ضایع نشه
ده میلیون ملاک شده حرفه ای نیست نه تعهد به خدا
و مردم بنظر غیر منصفانه است...
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
به گفته‌ی شما ۳ملیون یارانه بگیر را حذف کردید خوب پول آن ۳ملیون کجا خرج شد آیا این ماه یک ریال به افراد یارانه بگیر اضافه شد
۰
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۵ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
با این همه گرانی آیا ثروتمندی باقی گذاشتین که یارانه اش راقطع کنین؟
۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آشتیانی
۰۰:۵۴ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
اتفاقا با افزایش تورم قشر ثروتمند خود به خود ارزش دارایی شان افزایش یافته و پولدار تر می‌شوند و همچنین فقرا قدرت خریدشان روز به روز کمتر می‌شود.
فلسفه مالیات و یارانه برای ایجاد توازن بین اقشار جامعه است، منتها چون ثروتمندان همیشه از اعلام دقیق دارایی‌شان سرباز می‌زنند عدالت به درستی برقرار نمی‌شود.
Iran (Islamic Republic of)
جمهور ملت
۲۱:۴۹ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
اغلب کارمندان و کارگران ساده بعد از ۲۵ ، سال خدمت الی ۳۰ ، سال ، در دهک ۷, الی ۹, قرار می گیرند و این یعنی این سیستم دهک بندی اول اینکه غلط است و دوم اینکه برنامه ریزان آن سیستم دهک بندی تنگ نظر و دایم روزه هستند و می خواهند ۷۰, درصد ملت مثل آنها دایم روزه باشند
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
فکر کنم هشتاد درصد مردم یارانه آنها قطع شود
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خب همه ی کارگران تامین اجتماعی که بالاتر از ۱۰ تومن میگیرن با وجود پایه حقوق وزارت کار که
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
با این شرایط بنظر می رسد باید به تعداد یارانه بگیر ها افزوده شود، با این که دو سه شیفت کار میکنیم، در انتها هشتمون گرو نهمون هست.
دولت اول اوضاع رو نگاه کند بعد تصمیم بگیرد، چه کار مفیدی جز اینکه دهک ها رو به سمت پایین حل داده کرده است که الان می خواهد آنها رو حذف کند.
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
درآمد 10 میلیون تومان مگه چقدره که یارانه مردم رو بر این اساس قطع میکنید؟
۳
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
دو نفر مسول دیس لایک دادن خخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
کسانیکه خودرو دارند نباید یارانه بگیرن چون از یارانه بنزین استفاده میکنن ولی خانواده های فاقد خودرو فقط یک یارانه دریافت میکنن
۲۷
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا افشار
۲۱:۳۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
اولا به تو ربطی نداره ثانیا یارانه حق ملته اصلا میخواد پولشو آتیش بزنه به کسی هم مربوط نیست
United States of America
حجت
۱۰:۴۷ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
یعنی راننده شرکت واحد یا راننده حمل محصولات غذایی هم باید یارانه‌ای قطع بشه؟ راسته می‌گن مریخی‌ها دنبالتون بدزدنت؟
اجرای بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان صندوق کشوری با اعتبار ۲۱ همت
انتقام اشتباهی، باغ همسایه را سوزاند
افزایش خطر فرونشست در جنوب‌غرب پایتخت/ آبخوان‌های تهران ۱۵ متر کاهش داشته است
فرزندان و نوادگان دخترِ بیمه‌شدگان متوفی چگونه می‌توانند از مزایای مستمری استفاده کنند؟
اغفال دخترجوان به بهانه ازدواج
حذف کروکی در تصادفات تا سقف ۵۳ میلیون تومان
حمل و نقل رایگان برای دانش‌آموزان و دانشجویان در نیمه اول مهر
شیوه‌های نوین مدیریت منبع آبی چگونه است؟
استقبال از مهر ۱۴۰۴ و شناورسازی ساعات کاری ادارات
کشف ۹۶ درصد قتل‌ها در همان سال وقوع/ کاهش نزاع‌های منجر به قتل و افزایش کشفیات جعل
آخرین اخبار
بررسی ایجاد دسترسی خیابان دستغیب به بزرگراه یادگار امام
عملکرد مثبت ستاد اربعین استان تهران در خدمت‌رسانی به زائرین عتبات عالیات
جاعل نامه منتسب به رهبری و رئیس قوه قضاییه به ۱۲ سال حبس محکوم شد
ترخیص یک میلیون و ۳۴۴ هزار سرم و واکسن از گمرک فرودگاه امام خمینی
رسیدگی به بیش از ۴۱ هزار پرونده تخلف در حوزه کالا‌های اساسی
قدردانی زائران امام رضا (ع) از خدمات جوانان هلال‌احمر + فیلم
رئیس قوه قضائیه: در رسیدگی به پرونده عناصری که امنیت مردم را مخدوش می‌کنند، تسریع شود
آغاز عملیات ایمن‌سازی معابر محدوده مدارس تهران
اغفال دخترجوان به بهانه ازدواج
اخاذی ۲۵۰ هزار دلاری، یک زن و پسرش را راهی زندان کرد
انتقام اشتباهی، باغ همسایه را سوزاند
تکمیل زیرساخت‌های «سامانه جامع املاک و مستغلات» طی هفته‌های آتی
نصب ۲۰ پله برقی جدید برای پل‌های عابر پیاده پایتخت/ روگذر میدان فتح در آستانه بهره‌برداری قرار گرفت
مقابله با زمین‌خواری و جعل اسناد در یک پرونده ملکی، به ارزش بیش از صد میلیارد تومان
دستگیری فالگیر کلاهبردار با اخاذی ۵ میلیاردی در تهران
اجرای بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان صندوق کشوری با اعتبار ۲۱ همت
اختلاف قیمت ۳۵ درصدی میوه در میادین و بازار‌های میوه و تره بار به نسبت سطح شهر
کشف ۱۰ میلیون قلم داروی قاچاق به ارزش ۴.۵ همت در تهران
نوسازی نیمی از ظرفیت‌های ناوگان اتوبوسرانی
حذف کروکی در تصادفات تا سقف ۵۳ میلیون تومان
افزایش خطر فرونشست در جنوب‌غرب پایتخت/ آبخوان‌های تهران ۱۵ متر کاهش داشته است
کشف ۹۶ درصد قتل‌ها در همان سال وقوع/ کاهش نزاع‌های منجر به قتل و افزایش کشفیات جعل
حمل و نقل رایگان برای دانش‌آموزان و دانشجویان در نیمه اول مهر
استاندار تهران: هفته دولت یادآور راه و رسم خدمتگزاران صدیق این سرزمین است
پرونده پوشاک قاچاق روی میز تعزیرات
وضعیت هوای تهران نارنجی؛ افزایش شاخص آلودگی هوا
فرزندان و نوادگان دخترِ بیمه‌شدگان متوفی چگونه می‌توانند از مزایای مستمری استفاده کنند؟
استقبال از مهر ۱۴۰۴ و شناورسازی ساعات کاری ادارات
شیوه‌های نوین مدیریت منبع آبی چگونه است؟
عملیات بهسازی در بخش جنوبی خط یک مترو تهران به پایان رسید