باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبهای که امروز از او منتشر شده، گفت که گروهی از کشورها از جمله اعضای شورای امنیت سازمان ملل میتوانند برای اوکراین تضمینهای امنیتی ارائه کنند.
لاوروف در مصاحبه با شبکه خبری انبیسی گفت که پوتین و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد موضوع ارائه تضمینهای امنیتی برای اوکراین بحث کردهاند و پوتین تضامینی که در مذاکرات سال ۲۰۲۲ مطرح شده بود را مجددا پیشنهاد کرده است.
وزیر خارجه روسیه گفت که گروهی از جمله اعضای شورای امنیت باید امنیت اوکراین را تضمین کنند. به گفته او، این گروه میتواند شامل آلمان، ترکیه و سایر کشورها باشد. وی ادامه داد: «ضامنها باید بیطرف باشد، متعهد به هیچ بلوک نظامی نباشند و غیر هستهای باشد.»
لاوروف همچنین تصریح کرد که عضویت اوکراین در ناتو برای روسیه غیرقابل قبول است، حقوق افرادی که در اوکراین به زبان روسی صحبت میکنند باید حفظ شود و اینکه پیرامون مسائل ارضی نیز بحث و گفتوگو شود.
در سال ۲۰۲۲ و چند ماه پس از جنگ، آنکارا میزبان مذاکراتی با حضور نمایندگانی از روسیه و اوکراین بود. در این مذاکرات چارچوبی برای صلح تهیه شد که در نهایت کنار گذاشته شد و بینتیجه ماند. بر اساس این چارچوب، ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (چین، انگلیس، فرانسه، روسیه و آمریکا) در ازای بیطرفی دائم اوکراین، امنیت آن را تامین میکنند.
منبع: رویترز