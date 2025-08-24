باشگاه خبرنگاران جوان- هزاران نفر از مردم شهر هرات در مراسم گرامیداشت شهادت امام رضا (ع) و وداع با ماه صفر شرکت کردند. این مراسم که با حضور پرشور شیعیان و اهل سنت برگزار شد، نمادی از وحدت و همبستگی اسلامی را به نمایش گذاشت.
حجتالاسلام والمسلمین ایوبی، از علمای حاضر در این مراسم، بر اهمیت وحدت میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: «ائمه معصومین (ع) همواره محور اتحاد بودهاند و ایجاد تفرقه در امت اسلامی، خیانت به اسلام است.» وی همچنین افزود که در شرایط کنونی، هر اقدامی برای تضعیف وحدت مسلمانان، بازی در زمین دشمنان اسلام است.
شرکتکنندگان در این مراسم نیز بر حضور مشترک شیعه و سنی در مناسبتهای مذهبی تأکید کردند. محمد نبیزاده، یکی از حاضران، گفت: «برادران اهل سنت در طول سال در مراسمهای مذهبی در کنار شیعیان حضور فعال دارند.» سلطان احمد، فعال فرهنگی، نیز این همبستگی را نمادی از اخوت اسلامی دانست و افزود: «این وحدت در هرات همواره وجود داشته و در اکثر مراسمها شاهد آن هستیم.»
این مراسم در نقاط مختلف شهر هرات برگزار شد و شرکتکنندگان در آن بر ضرورت تداوم و تقویت وحدت میان مسلمانان تأکید کردند.