باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بخش زیادی از مدارس لرستان قدمتی چند دهه‌ای دارند و بسیاری از آنها در برابر حوادثی مانند زلزله و سیل ایمنی کافی ندارند. همین موضوع نه تنها بر کیفیت آموزش اثر منفی گذاشته بلکه امنیت روانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

سرمایه‌گذاری در نوسازی مدارس لرستان در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده استان است. مدرسه‌ای ایمن و استاندارد، محیطی ایجاد می‌کند که دانش‌آموزان بتوانند با آرامش خاطر، استعداد‌های خود را شکوفا کنند. همچنین، به‌کارگیری فناوری‌های نوین آموزشی و تجهیزات به‌روز در مدارس بازسازی‌شده، امکان ارتقای سطح یادگیری و پرورش نسلی توانمندتر را فراهم خواهد کرد.

۶۰۰ مدرسه در لرستان تکمیل و نوسازی می‌شود

استاندار لرستان گفت: در پی مذاکرات صورت گرفته با هلدینگ خلیج فارس ۶۰۰ مدرسه در مناطق مختلف استان تخریب، نوسازی یا تکمیل می‌شوند.

سید «سعید شاهرخی» اظهارداشت: باتوجه به پیگیری‌های صورت گرفته این هلدینگ در راستای مسئولیت اجتماعی تعداد ۶۰۰ مدرسه استان را نوسازی و بازسازی می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین این مجموعه ساخت ۲۰۰ سرویس بهداشتی استاندارد در مناطق مختلف استان را با هدف ایجاد عدالت در فضا‌های آموزشی برای دانش آموزان این استان، انجام می‌دهد.

گفتنی است استاندار لرستان با هدف جذب سرمایه گذار، دیدار و گفت‌و‌گو‌های متعددی با هلدینگ‌ها و بخش‌های مختلف از جمله هلدینگ خلیج فارس داشته است.

نوسازی مدارس لرستان نیازمند همکاری همه‌جانبه است: دولت، خیرین مدرسه‌ساز، سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی خود جامعه محلی. هر گامی که در این مسیر برداشته شود، نه تنها زیرساخت آموزشی استان را بهبود می‌بخشد بلکه امید و انگیزه‌ای تازه برای دانش‌آموزان و معلمان ایجاد می‌کند.

بنابراین، توجه جدی به نوسازی مدارس لرستان نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است؛ ضرورتی که تحقق آن می‌تواند به شکوفایی علمی و اجتماعی آینده استان بینجامد.