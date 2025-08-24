باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استان لرستان با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در زاگرس مرکزی و دارا بودن منابع هیدروکربوری، یکی از ظرفیتهای مهم کشور برای توسعه سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز به شمار میرود.
جایگاه لرستان در نفت و گاز ایران
وجود ساختارهای زمینشناسی مستعد در زاگرس چینخورده، شناسایی میادین نفتی و گازی در شهرستانهای کوهدشت، پلدختر و سلسله، مجاورت با استانهای نفتخیز مانند خوزستان و ایلام که زیرساختهای انتقال و پالایش را فراهم کردهاند.
امکان احداث پالایشگاه ۱۰۰ هزار بشکهای
با پیگیریهای استاندار لرستان، هلدینگ خلیج فارس باتوجه به ظرفیتهای استان در حوزه نفت و گاز در این بخش، سرمایه گذاری میکند.
مهندس سید «سعید شاهرخی» با بیان اینکه یکی از جهت گیریهای ما در راستای بهبود معیشت مردم، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی است، گفت: برهمین اساس طی ماه گذشته با رئیس هلدینگ خلیج فارس توافقاتی صورت گرفت تا تیم کارشناسی این مجموعه، ظرفیتهای حوزه نفت و گاز استان را بررسی کند و گزارشهای اولیه حاکی است که ظرفیتهای مناسبی برای سرمایه گذاری این مجموعه برای ساخت پالایشگاه و پتروشیمی وجود دارد.
وی افزود: باتوجه به وجود چاههای نفت در مناطقی مانند پلدختر، کوهدشت، رومشگان و عبور ۷۰۰ کیلومتر خطوط لوله نفت و گاز از استان، شرایط برای سرمایه گذاری این مجموعه در مناطقی که بسترهای مناسب از نظر زمین، آب و ... وجود داشته باشد، فراهم است.
استاندار لرستان تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد که امکان ساخت پالایشگاه با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه در استان وجود دارد.
مهندس شاهرخی گفت: امکان ایجاد پتروشیمی در مناطقی از جمله کوهدشت، نورآباد، خرم آباد و پلدختر نیز وجود دارد و گزارشات این بررسیها به مسئولان ذیربط ارائه میشود.
وی ادامه داد: کارشناسیهای اقتصادی، فنی، اجرایی و ... این طرحها اکنون در حال بررسی است.