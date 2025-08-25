باشگاه خبرنگاران جوان _ حسین صفایی در حاشیه بازدید وزیر اقتصاد از مجتمع کشت و صنعت مکران با اشاره به آغاز فصل جدید توسعه در سواحل مکران، از پیشرفت طرحهای بزرگ کشاورزی و شیلاتی در این منطقه خبر داد و اظهار کرد: پایهگذاری کشت و صنعت مکران از خردادماه سال ۱۳۹۷ آغاز و تاکنون پنج پروژه بزرگ در این منطقه طراحی و اجرا شده که علاوه بر آثار بنگاهی، دارای آثار ملی و راهبردی نیز هستند.
وی ادامه داد: مهمترین بخش این طرحها، احداث تاسیسات آبشیرینکن با ظرفیت ۲۰۰ هزار مترمکعب در شبانهروز است که در زمینی به وسعت ۱۴ هکتار در حال ساخت بوده و تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مکران (گوردیم کنارک) با اشاره به طراحی باغ میوههای گرمسیری در وسعت سه هزار هکتار، اظهارکرد: در فاز نخست، ۶۰۰ هکتار باغ یکپارچه موز با زیرساختهای کامل شامل برقرسانی، راه دسترسی، گلخانه، انبار و ساختمانهای پشتیبانی در حال اجراست.
وی عنوان کرد: در یک دوره مطالعاتی پنج ساله، هشت رقم موز وارداتی در منطقه مورد آزمایش قرار گرفت که چهار رقم آن با شرایط اقلیمی منطقه سازگار تشخیص داده شد؛ برداشت اولیه همچنین خوشههای موز در این طرح، بین ۲۷ تا ۴۲ کیلوگرم وزن داشته است.
صفایی بیان کرد: در قالب این پروژه، احداث ۱۰۰ هکتار گلخانه در پنج فاز ۲۰ هکتاری نیز پیشبینی شده که مراحل آزمایش و آمادهسازی آن در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه شیلات نیز بزرگترین مزرعه پرورش میگو در کشور از نظر عملکرد در منطقه فعال است که امسال دومین سال تولید تجاری خود را آغاز کرده و با ثبت رکورد چهار هزار و ۳۰۰کیلوگرم در هکتار، جایگاه ویژهای در صنعت میگو بهدست آورده است.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مکران (گوردیم کنارک) گفت: در این پروژهها بیش از ۶۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده و با اجرای کامل طرح باغ موز در سال آینده، بیش از یکهزار فرصت شغلی جدید در منطقه فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد: سهم نیروهای بومی از اشتغال پروژهها بیش از ۸۰ درصد است.
صفایی به پروژه پرورش ماهی در قفس با ظرفیت هفت هزار تن در سال نیز اشاره کرد و گفت: با وجود دریافت مجوزهای لازم و تکمیل مطالعات، این طرح به دلیل محدودیت منابع اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: همه زیرساختهای اجرایی این پروژهها از جمله ۸۰ کیلومتر برق فشار متوسط، ۱۵۰ کیلومتر کابلکشی زیرزمینی، ۲۵ کیلومتر جاده استاندارد و چندین مسیر دسترسی داخلی با منابع داخلی شرکت تأمین و اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مکران (گوردیم کنارک) با اشاره به نیازهای حیاتی پروژهها، از دولت درخواست کرد در اجرای سه طرح زیربنایی شامل احداث پست برق ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت، تکمیل خط انتقال آب و ایجاد مرکز تکثیر مولد میگو در منطقه مشارکت کند.
وی بیان کرد: تاکنون ۱۱۰ میلیون دلار در این پروژهها سرمایهگذاری شده و برای تکمیل آنها حدود ۹۰ میلیون دلار منابع مالی دیگر نیاز است؛ هیچگونه تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی تاکنون دریافت نشده و درخواست داریم تسهیلات لازم برای تسریع در تکمیل این طرحها در اختیار شرکت مجری قرار گیرد.
