باشگاه خبرنگاران جوان - کیومرث یزدان پناه کارشناس مسائل سیاست خارجی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به موضوع خلع سلاح حزب الله بیان کرد: به نظر من، آنچه ما در لبنان تحت عنوان خلع سلاح حزبالله، به عنوان یک نیروی راهبردی و بسیار باتجربه، شاهد آن هستیم، مسئلهای است که فراتر از خواست مردم لبنان و حتی بخش قابل توجهی از دولت و احزاب سیاسی آن کشور است. این امر عمدتاً متأثر از فشارهای بینالمللی، بهویژه از جانب اسرائیل است که با پشتیبانی مضاعف ایالات متحده آمریکا، دولت لبنان را تحت فشار قرار میدهند تا روند خطرناک و حساس خلع سلاح حزبالله لبنان را در پیش گیرند.
وی ادامه داد: طبیعتاً اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دولت لبنان با این کار باد میکارد و در آینده طوفان درو خواهد کرد. همه قدرتهای جهانی، بهویژه رژیم صهیونیستی، میدانند که حزبالله لبنان با اتکا به ایدئولوژی و باورهای راسخ خود، تنها نیرویی است که توان مقابله جسورانه، جدی و همهجانبه با تهدیدات ارتش رژیم صهیونیستی علیه لبنان را دارد. هرچند دولت لبنان تلاش میکند پس از چندین دهه به سمت تشکیل ارتشی با ساختار منسجم حرکت کند، اما شرایط این کشور و تجربیات گذشته، خلاف این را نشان میدهد و نمیتوان بهراحتی پذیرفت که صرفاً یک واحد نظامی تحت عنوان ارتش، قادر به دفاع از تمامیت ارضی لبنان در برابر تهدیدات مستمر و تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی باشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه بیان کرد: لبنان به لحاظ جغرافیایی کشور کوچکی است و دامنه مانور آن برای دفاع سرزمینی، بسیار محدود و ناچیز است. در چنین شرایطی، استفاده از نیروهایی که از قدرت ایمان و باور عمیق برخوردارند و دارای توانمندی و انعطافپذیری نظامی در سطوح مختلف و در مدلهای گوناگون جنگی هستند، برای این کشور الزامی به نظر میرسد.
یزدان پناه افزود: حزبالله در سالهای اخیر نشان داده که همواره یک نیروی توانمند نظامی، سیاسی و حتی فرهنگی بوده و نقشی کلیدی در موازنه رقابتی و امنیتی برای کشورش ایفا کرده است. رژیم صهیونیستی نیز با تمام وجود از حزبالله حساب برده و میبرد. بنابراین، اگر دولت لبنان تحت فشارهای اسرائیل، جامعه بینالمللی و حتی برخی کشورهای عربی دست به چنین اقدامی بزند و حزبالله را خلع سلاح کند، آینده بسیار مبهمی را برای خود رقم خواهد زد و آسیبپذیری لبنان را در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی صدچندان خواهد کرد.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی افزود: از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که حزبالله به عنوان یک حلقه اتصال در محور مقاومت در منطقه غرب آسیا، همواره به عنوان یک نیروی پیشران عمل کرده و مانع بلندپروازیهای رژیم صهیونیستی در منطقه بوده است. اکنون شاهد هستیم که در خلأ حضور نیروهای حزبالله در صحنه میدانی، خسارات فراوانی که سایر نیروهای مقاومت از جمله حماس در مواجهه با رژیم صهیونیستی متحمل شدهاند و همچنین فروپاشی سوریه، چگونه رژیم صهیونیستی را گستاخ کرده است تا پس از دههها، دوباره بلندپروازیهای خود را اعلام کند و از «اسرائیل بزرگ» سخن بگوید.
وی ادامه داد: دولت، گروههای سیاسی و ارتش لبنان باید متوجه باشند که آنچه در سر صهیونیستها میگذرد، احیای «ژئوپلیتیک عبری» و گسترش قلمرو آن از طریق اشغال سرزمینهای اسلامی است؛ راهبردی که اخیراً بدون هیچگونه واهمهای آن را اعلام کردهاند. این هدف محقق نخواهد شد مگر با سادهانگاری کشورهای اسلامی منطقه، بهویژه لبنان و زمانی که بازوهای مؤثر ژئوپلیتیکی خود را با دستان خود قطع کنند. حزبالله لبنان یک نیروی ژئوپلیتیک همتراز و همسو در کنار ساختار رسمی کشور لبنان به شمار میآید و دولت لبنان نباید این بازوی مؤثر، راهبردی و دارای کارکرد عملیاتی را از میان بردارد.
این کارشناس سیاست خارجی خاطر نشان کرد: بیشک اگر خلع سلاح صورت پذیرد، برای لبنان پیامدهای داخلی فراوانی خواهد داشت و اسرائیل از این مسئله نهایت بهرهبرداری را خواهد کرد تا آشوب را به درون لبنان بکشاند و ما دوباره شاهد درگیریهای داخلی و کشمکشهای افراطی در این کشور باشیم که رهاورد آن قطعاً جز استمرار بیثباتی، آوارگی، فقر و بیسامانی برای لبنان نخواهد بود. سوریه باید درس عبرتی برای لبنان باشد.این مسئله پیامدهای منطقهای نیز خواهد داشت. هدف قرار دادن حزبالله لبنان به منزله هدف قرار دادن نفوذ ایران در منطقه، پایان دادن به محور مقاومت و جایگزین کردن «محور تعادل» و همچنین تحمیل پیمان ساختگی «صلح ابراهیم» و عادیسازی روابط اسرائیل با کشورهای عرب منطقه خواهد بود.
این عضو هیات علمی دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: پیامدهای بینالمللی آن نیز تغییر ساختارهای ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا خواهد بود. به نظر میرسد هماکنون نیز سه حوزه ژئوپلیتیک عربی، آناتولی و پارسی، به واسطه زیادهخواهیهای رژیم صهیونیستی و دامن زدن به فرایند «اسرائیل بزرگ»، به بالاترین ضریب آسیبپذیری خود رسیدهاند. خلع سلاح حزبالله نیز قطعاً در راستای ایجاد گسستهای ژئوپلیتیک در منطقه خواهد بود. این امر میطلبد که دولت لبنان با هوشمندی و هوشیاری بیشتری این موضوع را مدیریت کند و به گونهای عمل نکند که مسیر را برای بلندپروازیهای رژیم صهیونیستی و اهداف آمریکا، این پیمانکار نامشروع در منطقه، فراهم سازد.