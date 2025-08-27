قیمت منطقی هرکیلو گوشت گوسفندی ۸۰۰ هزارتومان

رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: با توجه به فراوانی عرضه دام و کاهش تقاضا در فصل گرما، قیمت گوشت نوسانی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: در حال حاضر عرضه دام در میادین فراوان است که براین اساس قیمت ها از ثبات نسبی در بازار برخوردار است.

وی قیمت هرکیلو بره نر کشتاری ۲۹۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: نرخ کنونی هرکیلو لاشه ۶۵۰ هزارتومان است، براین اساس قیمت منطقی هرکیلو گوشت گوسفندی برای مصرف کننده ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است.

پوریان ادامه داد:  نرخ گوشت های منجمد از ثبات نسبی برخوردار است به طوریکه گوشت منجمد گوساله ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزارتومان و گوشت منجمد گوسفندی ۵۰۰ هزارتومان است.

رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه ذخایر گوشت منجمد بخش خصوصی به ۵۵ تا ۶۰ هزارتومان می رسد،افزود: بخش اعظم گوشت منجمد وارداتی و بخشی تولید داخل است.

به گفته وی، بنابر آمار حداکثر نیاز ماهانه دام سبک کشتاری یک میلیون راس است، درحالیکه اکنون بیش از این رقم است و در بخش دام سنگین ۱۰ تا ۱۲ هزار راس است که حجم دام سنگین بیش از این رقم است. از این رو جمعیت دام کشتاری مناسب است.

پوریان جمعیت دام سبک را ۶۷ میلیون راس و دام سنگین بیش از ۹ میلیون راس اعلام کرد و گفت: جمعیت دام پروار در محدوده ۴.۵ میلیون راس است، درحالیکه برای یک فصل با حداکثر مصرف ۳ میلیون راس نیاز داریم که نسبتا برای یک فصل شرایط مناسب است. هرچند با اصلاح نژاد باید زایش بیشتری داشته باشیم.

 

