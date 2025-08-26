ترامپ تأکید کرد که واشنگتن در ارائه هرگونه تضمین امنیتی برای کیِف تنها یک نقش پشتیبانی ایفا خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با گزارشگران در کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا دیگر مستقیماً به اوکراین بودجه نمی‌دهد و در عوض، از طریق فروش سلاح به متحدان اروپایی خود در ناتو - که سپس این سلاح‌ها را در اختیار کیِف قرار می‌دهند - سود خواهد برد.

ترامپ ادعا کرد که واشنگتن تحت دولت‌های قبلی آمریکا «کلاه سرش رفته بود» و گفت که آن دولت‌ها ۳۵۰ میلیارد دلار به کیِف تعهد داده بودند. او گفت: «اوکراین را سرزنش نمی‌کنم... اگر آنها بیایند و یکصد میلیارد دلار درخواست کنند و آن را دریافت کنند.» او ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را «بزرگترین فروشنده‌ای که فکر می‌کنم تا به حال ملاقات کرده‌ام» خواند.

ترامپ توضیح داد: «ما دیگر هیچ پولی به اوکراین پرداخت نمی‌کنیم. می‌دانید؟ در واقع، برعکس است. آنها از طریق ناتو درخواست می‌کنند. ما با ناتو کار داریم. ما واقعاً با اوکراین معامله ای نداریم. ناتو به طور کامل به ما پول پرداخت می‌کند و هر کاری که می‌خواهند انجام می‌دهند.»

ترامپ همچنین تأکید کرد که واشنگتن در ارائه هرگونه تضمین امنیتی برای کیِف تنها یک نقش پشتیبانی ایفا خواهد کرد و بر این موضوع پافشاری نمود که کشور‌های اروپایی باید پیشتاز باشند.

زلنسکی و حامیان غرب اروپایی او خواستار «تضمین‌های شبیه به ماده ۵ (Article ۵-like guarantees)» شده‌اند که کشور‌ها را متعهد می‌کند در صورت حمله به اوکراین، پاسخ جمعی دهند. به گزارش فایننشال تایمز، کیِف از این حامیان درخواست کرده است که ۱۰۰ میلیارد دلار برای خرید سلاح‌های ساخت آمریکا اختصاص دهند.

مسکو همواره هر شکلی از ارسال سلاح‌های غربی به اوکراین را محکوم کرده و هشدار داده است که این اقدامات تنها درگیری را طولانی می‌کند بدون آنکه نتیجه آن را تغییر دهد و در عین حال ناتو را به یک طرف درگیر مستقیم در خصومت‌ها تبدیل می‌کند.

روسیه همچنین به شدت با هرگونه ترتیبات امنیتی غربی که مسکو را حذف کند، مخالفت کرده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هفته گذشته اظهار داشت که امنیت جمعی در اروپا «بدون فدراسیون روسیه قابل حل نیست» و هشدار داد که هر تلاشی برای این کار ر) خواهد شد. لاوروف گفت: «ما منافع مشروع خود را محکم و خشن تضمین خواهیم کرد.»

دولت ترامپ به طور مکرر خود را از سیاست «چک سفید» قبلی آمریکا در قبال اوکراین دور کرده است. اوایل این ماه، دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور، گفت که واشنگتن دیگر مستقیماً به کیِف بودجه نمی‌دهد.

اسکات بسنَت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ادعا کرد که کشور‌های اروپایی یک سود۱۰ درصدی روی فروش سلاح‌های آمریکایی پرداخت خواهند کرد. ترامپ نیز هفته گذشته گفت که از نظر واشنگتن، بازپس‌گیری کریمه توسط کیِف و پیوستن به ناتو هر دو «غیرممکن» هستند.

منبع:آسوشیتدپرس

برچسب ها: دولت ترامپ ، جنگ اوکراین و روسیه ، کمک نظامی
