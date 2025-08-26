باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، دولت این کشور در پی افزایش فشارهای حقوقی داخلی، روند انتقال پناهجویان افغانستانی دارای وعده پذیرش را در روزهای آینده از سر خواهد گرفت.

روزنامه «ولت» در گزارش خود اشاره کرد که با تشدید فشارهای قضایی و همچنین افزایش روند اخراج پناهجویان افغان از سوی پاکستان، بررسی پرونده‌های این افراد مجدداً آغاز شده و کارمندانی برای رسیدگی به این پرونده‌ها به پاکستان اعزام شده‌اند.

این روزنامه افزود که تغییر موضع برلین منجر به ازسرگیری این روند شده و فشار دادگاه‌های آلمان بر وزارت خارجه این کشور را علت اصلی این تصمیم عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، مقامات آلمانی قصد دارند پناهجویان آسیب‌پذیر افغان را از طریق پروازهای تجاری عادی و با توقف در دبی یا استانبول انتقال دهند ولی هنوز آمار دقیقی از تعداد افراد تأییدشده برای خروج منتشر نشده است.

پیش از این، انتقال پناهجویان افغانستانی از پاکستان به آلمان با پروازهای چارتر انجام می‌شد، اما این روند پس از به قدرت رسیدن دولت جدید به رهبری فریدریش مرتس متوقف شده بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود دو هزار پناهجوی افغان به مدت چندین ماه در انتظار انتقال از پاکستان به آلمان هستند.

اخیراً یک دادگاه در برلین با صدور حکمی به نفع یک پناهجوی افغانستانی، به وزارت خارجه آلمان هشدار داده است که در صورت عدم صدور ویزا برای پناهجویان دارای وعده پذیرش، جریمه خواهد شد. همچنین، در پی هشدار پاکستان مبنی بر اخراج پناهجویان افغان، گروه‌های حقوق بشری در آلمان و ده‌ها پناهجوی افغان با طرح شکایت در دادگاه‌ها، فشارها بر دولت این کشور را افزایش داده‌اند.

در روزهای اخیر، بیش از ۴۵۰ افغان دارای تعهد پذیرش آلمان در پاکستان بازداشت شدند که از این میان، ۲۴۵ نفر پس از میانجی‌گری دولت آلمان آزاد شدند. وزارت خارجه آلمان نیز اعلام کرده که تاکنون ۲۱۰ نفر از افغان‌های دارای تعهد پذیرش، از پاکستان اخراج شده‌اند.

پیشتر، دولت پاکستان از تمام پناهجویان افغان تحت پوشش برنامه‌های حمایتی آلمان خواسته بود اسلام‌آباد را ترک کنند. برخی از این افراد پیش از این تأییدیه پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند و برخی دیگر در انتظار مصاحبه و دریافت ویزا هستند. وزارت کشور پاکستان نیز هشدار داده بود که هزاران پناهجوی افغان که درخواست مهاجرت به کشورهای غربی را داده‌اند، در صورت عدم انتقال تا پایان آوریل (۱۰ اردیبهشت)، احتمالاً اخراج خواهند شد.