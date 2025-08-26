معاون استاندار تهران: نقشه دشمنان با کمک مردم نقش برآب خواهد شد

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از استانداری تهران، محسن نایبی روز سه‌شنبه در مراسم معارفه مرتضی دشتی معاون امنیتی انتظامی فرمانداری تهران اظهار کرد: دشمنان و معاندین در حال برنامه‌ریزی برای تحرکات جدید هستند، اما وظیفه ما حضور در کنار مردم و توجه به دغدغه‌های آنان است.

وی با تاکید بر تغییر ماهیت تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز پایگاه‌های آمریکا در منطقه با تحرکاتی مواجه‌اند. دشمن در جنگ سخت ناکام مانده و اکنون به دنبال بهره‌برداری از اختلافات داخلی است، وحدت، همدلی و یک‌صدایی در حمایت از نظام و دولت جمهوری اسلامی باید سرلوحه کار همه مسئولان و اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد: دشمن به دنبال ایجاد شکاف از درون جامعه است و هرگونه تفرقه می‌تواند بهانه‌ای برای سوءاستفاده آنان باشد. دستگاه قضایی نیز باید نسبت به رفتار‌های مغایر با این مسیر حساس باشد، در شرایط کنونی باید از ظرفیت دانشگاه‌ها، مدارس و نهاد‌های اجتماعی برای تقویت انسجام ملی بهره گرفت.

حضور اتباع غیرمجاز در استان تهران ممنوع است

نایبی در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم‌های ملی و مذهبی در استان گفت: برپایی باشکوه آیین‌های محرم، صفر و اربعین در شرایط خاص امنیتی، نمادی از اقتدار نظام و همدلی مردم و دستگاه‌هاست، همه نهاد‌های امنیتی و انتظامی در استان تهران تلاش کردند تا این مراسم‌ها در فضایی آرام و امن برگزار شود.

وی همچنین مقابله با حضور اتباع غیرمجاز را از سیاست‌های اصلی استان تهران عنوان کرد و افزود: بر اساس دستور استاندار تهران، حضور اتباع غیرمجاز در استان ممنوع است و همه دستگاه‌ها موظف هستند در این زمینه همکاری کنند، این سیاست با همان شدت قبلی ادامه خواهد داشت.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران با اشاره به تهدیدات مختلف علیه پایتخت، اضافه کرد: با توجه به جایگاه ویژه تهران، این حوزه نیازمند نیرو‌های توانمند و توجه ویژه است.

سرپرست جدید معاونت امنیتی فرمانداری تهران نیز با قدردانی از اعتماد مسئولان به وی، گفت: به‌عنوان خدمتگزار نظام و ولایت، با همکاری مجموعه فرمانداری، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول، برنامه‌های امنیتی و انتظامی استان با جدیت دنبال خواهد شد.

مرتضی دشتی ادامه داد: ارتقای سطح امنیت و افزایش آرامش شهروندان از مهم‌ترین اهدافی است که با تمام توان پیگیری خواهد شد.