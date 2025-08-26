معاون استاندار تهران: نقشه دشمنان با کمک مردم نقش برآب خواهد شد

معاون امنیتی استانداری تهران گفت: با اتکا به خداوند و همراهی مردم با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، از نقشه و حیله جدید دشمن عبور خواهیم کرد و در برابر خون شهدا و سرداران بزرگ شرمنده نخواهیم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از استانداری تهران، محسن نایبی روز سه‌شنبه در مراسم معارفه مرتضی دشتی معاون امنیتی انتظامی فرمانداری تهران اظهار کرد: دشمنان و معاندین در حال برنامه‌ریزی برای تحرکات جدید هستند، اما وظیفه ما حضور در کنار مردم و توجه به دغدغه‌های آنان است.

وی با تاکید بر تغییر ماهیت تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز پایگاه‌های آمریکا در منطقه با تحرکاتی مواجه‌اند. دشمن در جنگ سخت ناکام مانده و اکنون به دنبال بهره‌برداری از اختلافات داخلی است، وحدت، همدلی و یک‌صدایی در حمایت از نظام و دولت جمهوری اسلامی باید سرلوحه کار همه مسئولان و اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد: دشمن به دنبال ایجاد شکاف از درون جامعه است و هرگونه تفرقه می‌تواند بهانه‌ای برای سوءاستفاده آنان باشد. دستگاه قضایی نیز باید نسبت به رفتار‌های مغایر با این مسیر حساس باشد، در شرایط کنونی باید از ظرفیت دانشگاه‌ها، مدارس و نهاد‌های اجتماعی برای تقویت انسجام ملی بهره گرفت.

حضور اتباع غیرمجاز در استان تهران ممنوع است

نایبی در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم‌های ملی و مذهبی در استان گفت: برپایی باشکوه آیین‌های محرم، صفر و اربعین در شرایط خاص امنیتی، نمادی از اقتدار نظام و همدلی مردم و دستگاه‌هاست، همه نهاد‌های امنیتی و انتظامی در استان تهران تلاش کردند تا این مراسم‌ها در فضایی آرام و امن برگزار شود.

وی همچنین مقابله با حضور اتباع غیرمجاز را از سیاست‌های اصلی استان تهران عنوان کرد و افزود: بر اساس دستور استاندار تهران، حضور اتباع غیرمجاز در استان ممنوع است و همه دستگاه‌ها موظف هستند در این زمینه همکاری کنند، این سیاست با همان شدت قبلی ادامه خواهد داشت.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران با اشاره به تهدیدات مختلف علیه پایتخت، اضافه کرد: با توجه به جایگاه ویژه تهران، این حوزه نیازمند نیرو‌های توانمند و توجه ویژه است.

سرپرست جدید معاونت امنیتی فرمانداری تهران نیز با قدردانی از اعتماد مسئولان به وی، گفت: به‌عنوان خدمتگزار نظام و ولایت، با همکاری مجموعه فرمانداری، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول، برنامه‌های امنیتی و انتظامی استان با جدیت دنبال خواهد شد.

مرتضی دشتی ادامه داد: ارتقای سطح امنیت و افزایش آرامش شهروندان از مهم‌ترین اهدافی است که با تمام توان پیگیری خواهد شد.

کاهش ۳۰ درصدی اجاره بها در برخی مناطق استان تهران با خروج اتباع خارجی غیرمجاز
ساماندهی اتباع مجاز در پایتخت/ اولویت اشتغال با نیروی کار ایرانی است
عملکرد مثبت ستاد اربعین استان تهران در خدمت‌رسانی به زائرین عتبات عالیات
