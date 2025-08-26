پرورش ماهی خاویار در ازنا؛ سرچشمه طلای خوراکی ایران

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - با مهیا کردن زمین، آب، نیرو و فناوری، و ایجاد اشتغال محلی، مزارع خاویار ازنا پروژه الگوی موفقی از صنعت آبزیپروری منطقهای است.
بومیسازی گونههای مختلف خاویار و ارتقای ظرفیت تولید، میتواند در آیندهای نزدیک جایگاه استان در بازار ملی و حتی بینالمللی را تحکیم بخشد.
بیش از ۹۰ مزرعه پرورش ماهی در شهرستان ازنا
بیش از ۹۰ مزرعه پرورش ماهی در شهرستان ازنا، با ظرفیت سالانه تولید بالغ بر ۳٬۹۲۰ تن فعالند. افزون بر این، ۴۷ واحد دومنظوره (گوشت و بچّهماهی) فعال با مجموع ظرفیت سالانه ۹۵۰ تن نیز در عملکردند. در حال حاضر نیز ۲۰ مزرعه دیگر در حال ساخت بوده که ظرفیت آنها حدود ۴۵۰ تن خواهد بود.
علاوه بر این، ۶ واحد فعال برای تکثیر ماهی و ۲ واحد پرورش ماهی زینتی با ظرفیت سالانه حدود ۷۰ هزار قطعه نیز در این شهرستان فعالیت دارند.
ماهیهای خاویار، معروف به استورژن، یکی از قدیمیترین خانوادههای ماهیان جهان هستند که قدمتی چندصد میلیون ساله دارند. از جمله گونههای با ارزش میتوان به فیلماهی (بلوگا) اشاره کرد که بزرگترین ماهی آبهای داخلی ایران بوده و خاویار آن از مرغوبترین و گرانقیمتترینهاست.
مزرعه ۱۰۰ تنی گوشت خاویار در ازنا به بهرهبرداری رسید
کیارش بیرانوند امروز عصر در حاشیه افتتاح مزرعه آقای گراوند در شهرستان ازنا اظهار کرد: این پروژه با ظرفیت تولید ۱۰۰ تن گوشت خاویار و یک تن خاویار در سال به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: پیشبینی میشود این مزرعه تولید خاویار خود را به بیش از یک تن در سال افزایش دهد.
مدیر کل شیلات لرستان تصریح کرد: آقای گراوند از تولیدکنندگان پیشرو و فعال استان است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای ۱۵ نفر اشتغالزایی کرده است.
بیرانوند گفت: این مزرعه یکی از مزارع شاخص یاویاری در لرستان محسوب میشود که تمامی گونههای رایج و پرورشی خاویاری در کشور را داراست.
مدیرکل شیلات لرستان توسعه چنین واحدهایی را از اولویتها عنوان کرد و گفت: انشاءالله با الگوگیری از چنین مزارع موفق و اقتصادی، شاهد توسعه هرچه بیشتر پرورش ماهیان خاویاری در سطح استان خواهیم بود؛ چرا که این حوزه، ظرفیتی بسیار پرطرفدار و پرسود برای لرستان است.
وی با اشاره به پتانسیلهای بینظیر لرستان خاطرنشان کرد: ما در جنوب لرستان از ظرفیتهای آبی بسیار مناسبی برخورداریم که برنامه ریزی شده تا در سالهای آتی، این پتانسیلها را به طور ویژه فعال کرده و حوزه پرورش ماهیان خاویاری را در لرستان گسترش دهیم.
اجرای این مزرعه و پروژههای مشابه در لرستان، امکان تولید داخلی و کاهش وابستگی به شمال کشور را فراهم کردهاند. در حال حاضر چهار مجتمع فعال در لرستان ظرفیت تولید حدود ۱٬۰۰۰ تن گوشت و ۱۰ تن خاویار دارند. همچنین در ایستگاه دیگری از استان، بزرگترین واحد تولید خاویار خاورمیانه در دورود در حال اجراست.