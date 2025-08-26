تخریب و آزاد سازی ۲ هزار متر بنای غیر مجاز از چنگال متصرفین

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی شهرداری منطقه در این رابطه اظهار داشت: در پی پیگیری‌های مجددانه از دستگاه قضا مبتنی بر رفع تصرف عدوانی افراد سودجو در تغییر کاربری اراضی واقع در این بخش از حریم، اقدامات لازم در خصوص تخریب بنا‌های غیر مجاز بعمل آمد.

وی ادامه داد: شهرداری منطقه ۱۸ تهران با رویکرد صیانت از حقوق عامه شهروندان و برقراری عدالت اجتماعی، ۲ هزار متر از بنا‌های غیر مجاز تحت تصرف افراد سودجو را آزاد سازی کرد.

وی افزود: متصرفین در سنوات گذشته با سوء استفاده از موقعیت اجتماعی خویش مبادرت به فنس کشی اطراف، احداث بنای غیر مجاز و سوله کرده و بدون در نظر گرفتن منافع دیگر شهروندان در صدد استفاده شخصی از این فضا‌ها بودند.

به گفته این مقام مسئول، پس از انجام تمهیدات قانونی، پرونده تخلف این افراد که تعداد ۹ فقره مستحدثات واقع در محدوده شهاب شهر، فیروز بهرام، گلدسته و ترشنبه مشتمل بر دیوار، پرچین، سقف، استخر، ویلا به متراژ ۲۰۰۰ متر را احداث کرده بودند، جهت انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع گردید.