باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق آخرین داده‌های منتشر شده توسط سیستم اطلاعات آتش‌سوزی جنگل اروپا (EFFIS) در روز سه‌شنبه، بیش از یک میلیون هکتار زمین در سراسر اروپا در سال جاری سوخته است.

آتش‌سوزی‌های جنگلی مداوم ناشی از موج گرما در سراسر اروپا، کل مساحت سوخته شده در سال ۲۰۲۵ را به بیش از یک میلیون هکتار رسانده است که بالاترین میزان در هر سال از زمان شروع ثبت رسمی EFFIS در سال ۲۰۰۶ است.

طبق داده‌ها، ماه اوت بیشترین سهم را در این افزایش دارد، زیرا اسپانیا و پرتغال با آتش‌سوزی‌های متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند.

EFFIS همچنین نشان می‌دهد که مساحت سوخته شده در اسپانیا از ماه اوت به شدت افزایش یافته و به حدود ۴۰۰۰۰۰ هکتار رسیده است.

به طور مشابه، کل مساحت سوخته شده در پرتغال در سال جاری تقریباً ۲۷۰،۰۰۰ هکتار است که موج گرمای اوت به این افزایش شدید دامن زده است.

به موازات دوره آتش‌سوزی‌های جنگلی، کل انتشار دی اکسید کربن این قاره نیز به ۳۸ میلیون تن افزایش یافته است.

منبع: آناتولی