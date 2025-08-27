باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - امرایی فرماندار معمولان گفت: معمولان قطب تولید انجیر سیاه و دارای رتبه یک تولید انجیر در کشور است و بعد از کشور ترکیه دومین حوزه تولید انجیر سیاه این شهرستان است.

وی گفت: در منطقه‌های زیودار و چلهول بیشتر از ۲ هزار باغات با ۶ هزار شغل وجود دارد که نیاز به ایجاد صنایع تبدیلی فرآوری و سردخانه در این منطقه است.

فرماندار معمولان افزود: انجیر زیودار و پلدختر ۱۵ روز قبل از بازار جهانی وارد عرصه فروش می‌شود.

امرایی تأکید کرد: لرستان در بین استان‌های غیر ساحلی رتبه اول تولید ماهیان سردآبی و گرم‌آبی را دارد.

امرایی بیان کرد: غار کوگان که ساخت دست بشر است و نیاز به ساماندهی باغات گردو، آبشارها، آب و هوای مطلوب و استخر‌های ماهی در اطراف این غار دارد و در حوزه گردشگری بسیار مهم است.

وی گفت: کاروانسرای چمشک در امتداد آزادراه وجود دارد که در کوتاه‌ترین زمان اعتبار خوبی برای نگهداری این اثر در نظر گرفته شده است.

فرماندار شهرستان معمولان گفت: این اثر نیاز به مرمت و واگذاری به میراث فرهنگی است.

انجیر یکی از محصولات مهم و استراتژیک کشاورزی در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری ایران است. شهرستان پلدختر و به‌ویژه بخش معمولان در استان لرستان به دلیل شرایط اقلیمی خاص خود، به‌عنوان یکی از خاستگاه‌های اصلی انجیر در کشور شناخته می‌شود.

تولید انجیر در معمولان؛ ظرفیتی بی‌بدیل برای کشاورزی و اقتصاد منطقه

بخش معمولان در جنوب لرستان، با اقلیم گرم و خشک تابستانه و زمستان‌های نسبتاً معتدل، محیطی مناسب برای کشت و پرورش درخت انجیر فراهم کرده است. خاک حاصلخیز دامنه‌های زاگرس، بارش‌های نسبی در فصل زمستان، و تابش خورشید در دوره‌های طولانی تابستان، از جمله عواملی هستند که این منطقه را به یکی از قطب‌های تولید انجیر در غرب کشور تبدیل کرده است.

اهمیت محصول انجیر در معمولان

انجیر معمولان از نظر طعم، شیرینی، ماندگاری و کیفیت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این محصول نه تنها در بازار‌های محلی و استانی بلکه در سطح ملی نیز شناخته شده و در سال‌های اخیر زمینه صادرات آن به بازار‌های منطقه‌ای و کشور‌های همسایه فراهم شده است. انجیر خشک معمولان به دلیل کیفیت بالا، مشتریان خاص خود را دارد و می‌تواند به‌عنوان برندی معتبر برای لرستان مطرح شود.

انجیر معمولان نه تنها محصولی کشاورزی، بلکه سرمایه‌ای فرهنگی و اقتصادی برای مردم این دیار است. توجه به توسعه‌ی زیرساخت‌ها، حمایت از باغداران و ایجاد صنایع تبدیلی می‌تواند این محصول را به یکی از برند‌های ملی و حتی جهانی تبدیل کند. با مدیریت درست، انجیر معمولان می‌تواند جایگاه خود را در اقتصاد کشاورزی ایران تثبیت کرده و نقشی مهم در توسعه‌ی پایدار منطقه ایفا کند.