تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه

منابع خبری اعلام کردند که نیرو‌های رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوز به خاک سوریه، وارد مناطقی از استان القنیطره در جنوب این کشور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه المسیره یمن، منابع سوری گزارش دادند که خودروهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به سمت روستای «کودنه» و مزرعه «رسم سند» در حومه القنیطره پیشروی و در این مناطق نفوذ کرده‌اند.

این عملیات ساعاتی پس از آن صورت می گیرد که چهار تن از نیروهای دولت مؤقت سوریه در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب غربی دمشق کشته شدند.

گروه موسوم به «دیده‌بان حقوق بشر» سوریه که مرکز آن در لندن قرار دارد، اعلام کرد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در دو نوبت منطقه الکسوه در ریف دمشق در نزدیکی جاده السویداء را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، در این حملات یک پایگاه نظامی در منطقه الکسوه هدف قرار گرفت و در نتیجه آن چهار نیروی ارتش سوریه کشته شدند.

پیشتر منابع عربی گزارش دادند که ساکنان منطقه «صحنایا» (حومه دمشق) از وقوع انفجار و برخاستن دود در دمشق خبر دادند و گفتند که علت آن هنوز مشخص نیست.

امروز همچنین یک فروند پهپاد اسرائیلی منطقه «الحرجله» واقع در حومه دمشق را راکت‌باران کرد.

منابع محلی سوریه می‌گویند در این حمله هوایی، تعدادی از نیروهای ارتش دولت مؤقت سوریه کشته و یا زخمی شده‌اند.

پیش از این «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) ادعا کرده بود رژیم صهیونیستی پس از وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲/ عملیات طوفان‌الاقصی) نمی‌تواند نسبت به تهدیدات بالقوه سوریه بی‌تفاوت باشد.

کاتس ضمن تأکید بر حضور نظامیان صهیونیستی در این مناطق اشغالی گفت که تل آویو همچنان به حمایت از دروزی‌های سوریه ادامه خواهد داد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، جنوب سوریه
خبرهای مرتبط
جنجال آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره ماموریت یونیفل + فیلم
وقتی اتاق جنگ رژیم صهیونی، تیتر تقطیع‌شده می‌زند + فیلم
رد پای صهیونیست‌ها در بازی‌های رایانه‌ای + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دست کبود شده ترامپ چه مشکلی دارد؟
آغاز خروج نیرو‌های آمریکایی از پایگاه «عین‌الاسد»
ترامپ بار دیگر بر مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای با روسیه و چین تأکید کرد
رویترز: مقامات ارشد ایران و سه کشور اروپایی در ژنو دیدار کردند
اوکراین برای اولین بار ورود روسیه به منطقه دنیپروپتروفسک را تأیید کرد
«نه به اسرائیل» گزارشی از تحریم پنهان جهان علیه اسرائیل
قانون جدید طالبان درباره آداب و سنن افغانستان
قطر: هنوز منتظر پاسخ اسرائیل به پیشنهاد آتش‌بس غزه هستیم
آمریکا: اواخر ماه جاری برنامه‌ای برای خلع سلاح حزب‌الله ارائه می‌شود
ادعای سئول درباره احتمال تولید ۲۰ بمب هسته‌ای توسط پیونگ یانگ
آخرین اخبار
روسیه: پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ درباره ایران را ارائه کرده‌ایم
ترامپ: زلنسکی در وقوع جنگ بی‌تقصیر نیست
تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه
گروسی: یک تیم از بازرسان آژانس انرژی اتمی وارد ایران شدند
مکرون خطاب به نتانیاهو: به جنگ مرگبار و غیرقانونی در غزه پایان دهید
ویتکاف: این هفته نشست‌هایی درباره ایران، روسیه و اوکراین و اسرائیل و حماس داریم
ترامپ خواستار مجازات اعدام در واشنگتن شد
نیویورک تایمز: تعرفه‌های ترامپ کاهش نفوذ جهانی آمریکا را تسریع می‌کند
رویترز: مقامات ارشد ایران و سه کشور اروپایی در ژنو دیدار کردند
ابراز تاسف غیرمستقیم لبنان در پی اهانت نماینده آمریکا به خبرنگاران
آتش سوزی‌ها در بیش از یک میلیون هکتار زمین در سراسر اروپا رخ داده است
اوکراین برای اولین بار ورود روسیه به منطقه دنیپروپتروفسک را تأیید کرد
ترامپ بار دیگر بر مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای با روسیه و چین تأکید کرد
بیش از ۲۰۰ سفیر و مقام سابق اروپا خواستار موضع سختگیرانه‌تر در قبال اسرائیل شدند
قانون جدید طالبان درباره آداب و سنن افغانستان
دمشق: سوریه حق دارد از خود در برابر اسرائیل دفاع استفاده کند
پاکستان ۱۵۰ هزار نفر را در پی هشدار سیل تخلیه کرد
اتحادیه اروپا: حمله به بیمارستان غزه «کاملاً غیرقابل قبول» است
تخصیص بودجه ۶.۳ میلیون دلاری برای سازمان جهانی بهداشت در افغانستان
نتانیاهو ۷ توافق آتش‌بس را عمدا به شکست کشانده است
آغاز خروج نیرو‌های آمریکایی از پایگاه «عین‌الاسد»
آلمان انتقال پناهجویان افغانستانی را پس از فشارهای قضایی از سر می‌گیرد
قطر: هنوز منتظر پاسخ اسرائیل به پیشنهاد آتش‌بس غزه هستیم
دستگیری وکیل شهردار بازداشت شده استانبول
دست کبود شده ترامپ چه مشکلی دارد؟
روسیه از اسرائیل خواست تا از وخامت اوضاع در غزه جلوگیری کند
آمریکا: اواخر ماه جاری برنامه‌ای برای خلع سلاح حزب‌الله ارائه می‌شود
مِرتس از به رسمیت شناختن دولت فلسطین سر باز زد
دولت فرانسه با فروپاشی روبروست
جنوب جهانی همکاری با پکن را متوقف نمی‌کنند