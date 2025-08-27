تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه المسیره یمن، منابع سوری گزارش دادند که خودروهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به سمت روستای «کودنه» و مزرعه «رسم سند» در حومه القنیطره پیشروی و در این مناطق نفوذ کرده‌اند.

این عملیات ساعاتی پس از آن صورت می گیرد که چهار تن از نیروهای دولت مؤقت سوریه در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب غربی دمشق کشته شدند.

گروه موسوم به «دیده‌بان حقوق بشر» سوریه که مرکز آن در لندن قرار دارد، اعلام کرد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در دو نوبت منطقه الکسوه در ریف دمشق در نزدیکی جاده السویداء را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، در این حملات یک پایگاه نظامی در منطقه الکسوه هدف قرار گرفت و در نتیجه آن چهار نیروی ارتش سوریه کشته شدند.

پیشتر منابع عربی گزارش دادند که ساکنان منطقه «صحنایا» (حومه دمشق) از وقوع انفجار و برخاستن دود در دمشق خبر دادند و گفتند که علت آن هنوز مشخص نیست.

امروز همچنین یک فروند پهپاد اسرائیلی منطقه «الحرجله» واقع در حومه دمشق را راکت‌باران کرد.

منابع محلی سوریه می‌گویند در این حمله هوایی، تعدادی از نیروهای ارتش دولت مؤقت سوریه کشته و یا زخمی شده‌اند.

پیش از این «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) ادعا کرده بود رژیم صهیونیستی پس از وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲/ عملیات طوفان‌الاقصی) نمی‌تواند نسبت به تهدیدات بالقوه سوریه بی‌تفاوت باشد.

کاتس ضمن تأکید بر حضور نظامیان صهیونیستی در این مناطق اشغالی گفت که تل آویو همچنان به حمایت از دروزی‌های سوریه ادامه خواهد داد.

منبع: ایرنا