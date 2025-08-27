باشگاه خبرنگاران جوان- عسکرپور - احمد کمالی گفت: پروژه‌های افتتاح‌شده شامل واحد‌های مسکن مددجویی در روستای سیه‌بنوئیه، زمین چمن مصنوعی مینی‌فوتبال در روستای گلینوئیه، و طرح سنگ‌فرش و بهسازی معابر روستای سیه‌بنوئیه است که با مشارکت بنیاد مسکن، کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره ورزش و جوانان و دهیاری‌های محلی اجرا و تکمیل شد.

وی اظهار داشت: این پروژه‌ها در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی، ایجاد زیرساخت‌های رفاهی و تقویت نشاط اجتماعی در مناطق روستایی اجرا شده است و بیانگر عزم دولت در خدمت به مردم است.

کمالی افزود: افتتاح مسکن مددجویی ضمن حمایت از اقشار محروم، زمینه‌ساز افزایش عدالت اجتماعی است و راه‌اندازی زمین چمن مصنوعی نیز نقش مهمی در ارتقای نشاط جوانان و توسعه ورزش‌های همگانی خواهد داشت، همچنین اجرای پروژه سنگ‌فرش و بهسازی معابر، گامی در جهت زیباسازی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان است.

وی با گرامی‌داشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت را فرصتی برای ارائه دستاورد‌های نظام اسلامی دانست و تأکید کرد:که روند خدمت‌رسانی در مناطق مختلف شهرستان با قوت ادامه خواهد داشت.





