باشگاه خبرنگاران جوان ـ مراسم تحلیف سردفتران اسناد رسمی جدید انتصاب با حضور حجتالاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کشور صبح امروز برگزار شد.
بابایی در این مراسم با اشاره به گذشت بیش از یک سال از اجرای قانون الزام گفت: امروز قریب به ۱۴ ماه از لازمالاجرا شدن این قانون سپری شده و ضرورت داشت جلسهای برای بررسی دستاوردها برگزار شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد افزود: با توجه به موفقیتهای حاصلشده، این نشست فرصتی بود تا از کارشناسان موفق نیز تقدیر به عمل آید.
وی تصریح کرد: از سوم تیرماه ۱۴۰۳ تاکنون بیش از پنج میلیون سند تکبرگ سبزرنگ صادر شده است که این موضوع نشاندهنده پیشرفت چشمگیر در روند اجرای قانون است.
بابایی در ادامه به وضعیت آئیننامههای مرتبط با این قانون پرداخت و گفت: از مجموع ۱۴ آئیننامه، پنج آئیننامه در قوه قضائیه نهایی و ابلاغ شده، شش پیشنویس توسط سازمان ثبت اسناد تهیه شده و از هشت آئیننامهای که بر عهده دولت بود، سه آئیننامه نهایی شده است.
وی افزود: امروز شاهد ارائه خدمات به صورت برخط هستیم و در چندین استان اتصال مشاورین املاک به سامانه به صددرصد رسیده است. همچنین استان خراسان رضوی از هفته آینده اجرای ماده ۱۴ قانون را آغاز خواهد کرد و پیشبینی میشود تا پایان سال، تمامی استانهای کشور این ماده را به طور کامل اجرا کنند.
وی گفت: از ۱۴۷ هزار مشاور املاک، ۱۲۵ هزار و ۹۷۵ مشاور (بیش از ۸۶ درصد) از مشاوران املاک به سامانههای سازمان ثبت متصل شدهاند. همچنین ۶۸۰ هزار پیشنویس ماده ۳ ثبت شده که ۶۱۲۳۲ مورد آن نهایی و به دفترخانه ارسال شده است. تعداد قراردادهای تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ۱۷۰۵۵۸ فقره رسیده است. همچنین ۱۶۳۷ فقره قرارداد در اجرای ماده ۲ توسط سردفتران عزیز ثبت شده است.
بابایی ادامه داد: با تدبیر معاون اول قوه قضائیه، ۴۸ جلسه شورای راهبری قانون الزام برگزار شده که منجر به تصویب ۳۰۵ مصوبه شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد از جدیت قوه قضائیه و همراهی بینظیر دستگاههای اجرایی از جمله شش وزارتخانه مختلف تقدیر کرد و گفت: همکاری مستمر نمایندگان تامالاختیار وزارتخانهها منجر به ارائه خدمات برخط توسط سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی در دفترخانهها شده است که زمینه اجرای تبصره ۲ و ۳ ماده ۳ قانون را به نحو احسن فراهم کرده است.
بابایی همچنین از همراهی و همکاری شایسته بخش خصوصی، اصناف و به ویژه مشاورین املاک و سردفتران تقدیر و تشکر کرد و گفت: امروز ما در انتهای مراسم، تحلیف ۳۱۰ دفتر اسناد رسمی جدید را داریم.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامههای امروز، راهاندازی رسمی سامانه تبصره ماده ۳ قانون خواهد بود. تلاش یک ساله برای آمادهسازی این سامانه انجام شد و این سامانه یک کار بسیار بزرگی بود که قریب به یک سال روی آن کار شد و اقدامات آزمایشی و عملیاتی انجام و خطاها برطرف شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد بر لزوم صحت و کیفیت در اجرای قانون تاکید کرد و گفت: برخی از دستگاهها و مسئولین خواهان تعجیل و شتاب هستند، اما ما معتقدیم که با رهبری معاون اول قوه قضائیه و همکاریهای انجام شده، باید به صحت و کیفیت قانون توجه کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به حساسیت موضوع اجرای حقوق مالی افراد و اموال غیرمنقول، بر لزوم رعایت صحت و کیفیت در اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد و هرگونه شتابزدگی یا اتصال پلتفرمها بدون توجه به الزامات فنی و حقوقی را دارای آثار خسارتبار برای مردم دانست.
وی از نهایی شدن دستورالعملهای لازم برای اتصال ایمن پلتفرمها و همچنین پیشرفتهای قابل توجه در اجرای آئیننامه ماده ۱۴ خبر داد و گفت: شتاب در اجرای این قانون یا اتصال بعضی از پلتفرمها بدون توجه به الزامات فنی و حقوقی، ممکن است آثار خسارتباری را برای مردم داشته باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد در پایان از همراهی و همدلیها، عنایت ریاست قوه قضائیه و تأکیدات ایشان که منجر به برگزاری اولین همایش ملی قانون الزام در استان مازندران شد و همچنین تدابیر معاون اول قوه قضائیه به مدیران و وزرا که زمینه اجرای قانون را به نحو مطلوب قرار داده است، تقدیر و تشکر کرد.
