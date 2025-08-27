افتتاح ۱۰ طرح صنعتی و زیرساختی در شهرک صنعتی شیراز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در این مراسم که مشاور عالی و مدیر کل حوزه استاندار، فرماندار شیراز، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، مدیر کل صنعت معدن و تجارت فارس، مدیر عامل شرکت توزیع برق شیراز حضور داشتند این طرح‌ها افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف تولیدی و زیرساختی اجرا شده‌اند و نقش مهمی در توسعه ظرفیت‌های صنعتی استان خواهند داشت.

عباس برنهاد افزود: در بخش تولیدی، پنج واحد صنعتی جدید فعالیت خود را آغاز کردند که شامل مجموعه تولید نایلون از ورق پلی‌اتیلن با ظرفیت تولید ۳۵ تن در ماه و سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومان با اشتغال ۵۸ نفر، مجموعه تولید سازه‌های فلزی صنعتی و ساختمانی با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومان، اشتغال ۷۳ نفر و ظرفیت تولید ماهانه ۵۰۰ تن انواع تجهیزات و سازه‌های فلزی، مجموعه تولید چرم مصنوعی با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۵۰ نفر، واحد صنعتی تولید انواع نوشیدنی گازدار با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومان، اشتغال ۳۰ نفر و ظرفیت تولید هفت هزار تن در ماه و همچنین مجموعه سردخانه دو مداره و بسته‌بندی خرما با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۴۰ نفر با ظرفیت نگهداری ۱۵۰ تن است.

او ادامه داد: همزمان با بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی، پنج پروژه مهم زیرساختی نیز با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان در این شهرک به بهره‌برداری رسید که شامل احداث شبکه برق‌رسانی فشار متوسط فاز ششم، زیرسازی و آسفالت ورودی شهرک، احداث شبکه روشنایی به طول ۱۳ کیلومتر، عملیات خاکبرداری و زیرسازی فاز هفتم و اجرای شبکه فاضلاب این فاز است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به جایگاه ویژه شهرک صنعتی بزرگ شیراز اظهار داشت: این شهرک با مساحت یک‌هزار و ۱۹۰ هکتار، بزرگ‌ترین شهرک صنعتی جنوب کشور و یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی ایران به شمار می‌رود.

او گفت: تاکنون بیش از چهار هزار و ۸۰۰ قرارداد سرمایه‌گذاری در این شهرک منعقد شده و دو هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری شده‌اند که اشتغال برای ۳۰ هزار نفر را فراهم کرده‌اند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: این طرح‌ها که با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان به اجرا درآمده‌اند، زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۲۵۰ نفر را فراهم کرده‌اند. تولیدات این واحدها شامل انواع سازه های فلزی بعنوان صنعت زیرساختی و استراتزیک ، فیلم پلی‌اتیلن، چرم مصنوعی با کاربرد در صنعت پوشاک ، کفش ، مبلمان و دکوراسیون، صنعت خودرو و... همچنین دیگر واحد تولید انواع نوشیدنی است که نقش مهمی در توسعه صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش منطقه ایفا می‌کنند.

توجه به صنایع دانش‌بنیان و کاهش وابستگی به واردات

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، در این مراسم گفت: بهره‌برداری از این واحدها گامی مهم در راستای توسعه صنعتی استان، تحقق اهداف اقتصادی دولت، افزایش تولید ملی، اشتغال‌زایی و کاهش وابستگی به واردات محسوب می‌شود. همچنین این پروژه‌ها بیانگر تمرکز جدی بر صنایع دانش‌بنیان و زنجیره ارزش در سطح استان هستند.

مدیرکل صمت فارس در ادامه از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: تمامی این اقدامات در چارچوب سند آمایش سرزمینی استان فارس و با اولویت‌بخشی به شرکت‌های دانش‌بنیان صورت می‌گیرد. این سند که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ تصویب شده، مبنای تدوین برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله استان خواهد بود.

هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای رونق اقتصادی

در پایان، مجرب با اشاره به اهمیت این رویداد افزود: افتتاح این واحدها نمادی از همکاری مؤثر بین دولت و بخش خصوصی برای رشد اقتصادی و صنعتی استان است. حمایت‌های دولتی در کنار حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و باکیفیت برای مردم منطقه خواهد بود.

شهرک صنعتی بزرگ شیراز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی جنوب کشور، نقش کلیدی در توسعه اقتصادی استان فارس ایفا می‌کند. این شهرک با زیرساخت‌های مجهز، دسترسی مناسب به راه‌های ارتباطی، خطوط ریلی و نزدیکی به فرودگاه، بستر مناسبی برای استقرار صنایع مختلف فراهم کرده است.

ظرفیت بالای این شهرک در جذب سرمایه‌گذاران، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنایع پیشرفته، آن را به محور تولید و صادرات تبدیل کرده است. وجود واحد‌های صنعتی متنوع و خدمات پشتیبانی، فرصت‌های گسترده‌ای برای رشد صنایع کوچک و متوسط ایجاد کرده و جایگاه این شهرک را به‌عنوان یک هاب صنعتی برجسته تثبیت کرده است.