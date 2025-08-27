اداره کل هواشناسی استان تهران با اشاره به تداوم وزش باد عصرگاهی در تهران، برای ارتفاعات تهران بارش پراکنده پیش‌بینی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران به‌صورت آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر پیش‌بینی می‌شود که همراه با افزایش وزش باد خواهد بود.

احتمال کاهش کیفیت هوا در بخش‌های جنوبی و غربی تهران
همچنین، طی این مدت در برخی ساعات به‌ویژه در ساعات عصر و شب، در بخش‌های جنوبی و غربی استان احتمال وزش باد نسبتا شدید تا شدید وجود دارد که گاهی با خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار همراه خواهد بود. این شرایط ممکن است منجر به کاهش کیفیت هوا یا کاهش دید موقت شود.

پیش‌بینی بارش برای ارتفاعات تهران
در ارتفاعات استان، به‌ویژه ارتفاعات شرقی در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و گاهی بارش پراکنده دور از انتظار نخواهد بود.

آسمان تهران فردا (۶ شهریورماه) صاف و وزش باد گاهی افزایش باد با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد و طی جمعه (۷ شهریورماه) صاف و وزش باد گاهی افزایش باد با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، صحت پیش‌بینی هواشناسی در بازه زمانی یک هفته ۸۰ درصد است. 

برچسب ها: گرد و غبار ، آسمان پایتخت
خبرهای مرتبط
برنامه جامع مقابله با گردوغبار به تصویب رسید
ادارات ۴ شهرستان شمال سیستان و بلوچستان تعطیل شد
گرد و غبار مهمان ناخوانده قمی‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تروریست‌های ایرانشهر مجازات شدند
تصادفات هولناک و جبران ناپذیر به دلیل لاستیک غیر استاندارد و فرسوده
فرجام شوم سرقت نیسان آبی
دستگیری ۱۴۵ سارق و مالخر در پایتخت
افزایش ۲۶ درصدی طرد اتباع غیرمجاز از غرب استان تهران/اصول اخلاقی در طرد اتباع رعایت می‌شود
مرحله سوم وام قرض‌الحسنه بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز شد
عملکردی در تعارض با اصل ۳۴ قانون اساسی
کشف و دستگیری ۱۴۵ سارق حرفه‌ای و مال‌خر در تهران
پیگیری هدفمند خسارت‌های وارده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با دقت و سرعت
قوه قضاییه هر سال با سیل پرونده‌های ناشی از اسناد عادی مواجه است
آخرین اخبار
محسنی‌اژه‌ای: با رفع علل اطاله دادرسی‌ها باید دسترسی مردم به عدالت تسریع شود
حداکثر ۱۵ درصد پله‌برقی پل‌های مکانیزه خاموش است
شناسایی فضای انتقال وانت بار‌های متخلف سد معبر در جنوب تهران/ شناسایی ۳۵۰۰ وانت بار متخلف
مرحله سوم وام قرض‌الحسنه بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز شد
ضرورت ایجاد «سامانه ثبت زمان» برای ارتقای امنیت حقوقی و صیانت از اسناد
قوه قضاییه هر سال با سیل پرونده‌های ناشی از اسناد عادی مواجه است
دستگیری ۱۴۵ سارق و مالخر در پایتخت
توصیه پلیس راهور به توجه ویژه رانندگان درخصوص وضعیت لاسیک‌های خودرو پیش از سفر
از رشد ۷۰۰ درصدی درآمد‌های پایدار شهرداری تا عرضه بی‌وقفه کالا در ایام جنگ
کشف و دستگیری ۱۴۵ سارق حرفه‌ای و مال‌خر در تهران
تقدیر از برگزارکنندگان «پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی»
از رشد ۷۰۰ درصدی درآمد‌های پایدار شهرداری تا ارائه خدمات ۲۴ ساعته
صدور بیش از ۵ میلیون سند تک‌برگ سبزرنگ از تیرماه سال گذشته
تروریست‌های ایرانشهر مجازات شدند
عملکردی در تعارض با اصل ۳۴ قانون اساسی
تصادفات هولناک و جبران ناپذیر به دلیل لاستیک غیر استاندارد و فرسوده
نباید در پیچ‌وخم مکاتبات اداری و توصیه‌های غیرالزام‌آور گرفتار شویم
پیگیری هدفمند خسارت‌های وارده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با دقت و سرعت
ترافیک پرحجم و سنگین در برخی از معابر و بزرگراه‌های پایتخت
هوای تهران در مرز آلودگی
فرجام شوم سرقت نیسان آبی
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های مواصلاتی از پنجم تا یازدهم شهریور
افزایش ۲۶ درصدی طرد اتباع غیرمجاز از غرب استان تهران/اصول اخلاقی در طرد اتباع رعایت می‌شود
پرداخت ۶۴۸ میلیارد تومان ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ در تهران
تخریب و آزاد سازی ۲ هزار متر بنای غیر مجاز از چنگال متصرفین
معاون استاندار تهران: نقشه دشمنان با کمک مردم نقش برآب خواهد شد
آتش‌سوزی انبار کالا در پایتخت؛ مصدوم نداشت
توطئه دشمن خنثی شد
دفاتر اسناد رسمی تا پایان شهریور، پنج‌شنبه‌ها تعطیل خواهند بود
کشف کولر گازی قاچاق در کهریزک