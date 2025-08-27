باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴، سید عباس هاشمی رئیس سامانه فوریتهای ۱۳۷ پلاس منطقه با اعلام این خبر، گفت: در راستای تأکید مدیریت شهری بر اولویت قرار دادن رفاه و ایمنی شهروندان و کاهش زمان رسیدگی به درخواستها، این واحد با محوریت نواحی ششگانه تمام توان خود را برای حل مشکلات مطروحه در کمترین زمان ممکن به کار گرفته است.
هاشمی با اشاره به اینکه افزایش رضایتمندی شهروندان از طریق پاسخگویی مؤثر و سریع به درخواستهای ارسالی رویکرد اصلی فعالیت سامانه ۱۳۷است، افزود: ما بر این باوریم که هر پیام شهروندی، فرصتی برای بهبود کیفیت زندگی در محلات و ارتقاء سطح خدمترسانی است. به همین منظور و با تلاش بیوقفهای بشاهد کاهش تعداد بسیاری از پیامهای باز و حل مشکلات مطرحشده در کوتاهترین زمان ممکن در منطقه بودیم که این مسیر با همکاری و همافزایی تمامی نواحی، در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی با پیگیری واحد اجرایی فوریت ۱۳۷ پلاس نسبت به رفع دها و صدها مورد و معضلات متعدد درخواستی شهروندان در روزهای اخیر، چون نصب دریچه جهت سهولت در لایروبی و رفع آبگرفتگی در خیابان نبرد، مرمت دریچه واقع در کوچه جواهری.
آزادسازی طوقه درخت در در خیابانهای افراسیابی و رصاف سهی برای جلوگیری از آسیب به ریشه و محیط اطراف، رفع خطر شکستگی درخت با استفاده از نصب تسمه به دور درخت در تقاطع خیابانهای نبرد و ائمه اطهار و...
مرمت و بازسازی دریچه کندرو در محدوده بزرگراه امام علی (ع)، نصب تابلوهای شناسایی معابر به منظور تسهیل و ایجاد نظم بیشتر در دسترسیها، مرمت و بهسازی دریچههای خیابان گیلکی، ملاتکاری و بازسازی پیادهرو در کوچه رهبر، طعمه گذاری موش در محله دولاب و.. اقدام شد.
هاشمی در ادامه گفت: تعمیر و نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی در خیابانهای گلستان، ابوذر و ائمه اطهار، که شامل تابلوهای یکطرفه و نصب استوانه ترافیکی نیز از جمله فعالیتهای ترافیکی است که با توجه به درخواست شهروندان و به منظور ساماندهی ترافیک، کاهش تصادفات و بهبود عبور و مرور خودروها و عابران انجام شد.
رئیس سامانه ۱۳۷ پلاس منطقه ۱۴ در پایان با اشاره به پیگیری و انجام سریع دهها مورد فعالیت شهری برای بهبود کیفیت زندگی در محله ها، از شهروندان خواست تا همچنان پیشنهادات و گزارشهای خود درباره مشکلات شهری را از طریق سامانه ۱۳۷ پلاس اعلام کنند تا تیمهای اجرایی منطقه در نواحی ششگانه در اسرع وقت به آن رسیدگی کنند.