چاه سوم؛ نسخه نجات آب شرب معمولان

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - آب همواره مهم‌ترین عنصر زندگی و توسعه به شمار می‌رود؛ چالش کم‌آبی نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور به معضلی جدی بدل شده است.

شهرستان معمولان در استان لرستان نیز طی سال‌های اخیر با مشکلاتی در تأمین آب شرب پایدار دست‌وپنجه نرم می‌کرد؛ مسئله‌ای که نارضایتی عمومی و نگرانی‌های اجتماعی را در پی داشت.

اکنون با وارد مدار شدن چاه سوم آب شرب، این دغدغه جدی مردم برطرف شده و امید به بهبود شرایط زندگی و افزایش کیفیت خدمات زیرساختی در این منطقه تقویت شده است. اقدام اخیر را می‌توان نقطه عطفی در مدیریت منابع آبی و گامی در مسیر توسعه پایدار شهرستان دانست.

توسعه زیرساخت‌ها در اولویت

بابک امرایی، فرماندار معمولان اعلام کرد: با وارد مدار شدن چاه سوم آب، مشکلات آب شرب شهر معمولان برطرف خواهد شد.

او ضمن تأکید بر خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم افزود: در هفته دولت ۴۵ طرح عمرانی و ۲۰۰ طرح اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان افتتاح خواهد شد.

امرایی با اشاره به برنامه‌های آتی شهرستان اظهار داشت: به‌زودی فیبر نوری در این شهرستان افتتاح می‌شود؛ همچنین پروژه ایجاد چمن مصنوعی ورزشگاه شهید جعفرزاده آغاز شده و اتصال معمولان به آزادراه خرم‌زال در دستور کار قرار دارد.

چالش‌های کشاورزی و ضرورت مدیریت منابع آب

فرماندار معمولان در بخش دیگری از سخنانش به مشکل کمبود آب کشاورزی اشاره کرد و گفت: امسال مشکلاتی در خصوص تأمین آب باغات معمولان وجود داشت. باید از همین حالا برای سال آینده برنامه‌ریزی کرد. جمع‌آوری پمپاژها و موتور تلمبه‌های بالادست و جلوگیری از کشت محصولات آب‌بر، می‌تواند کمبود آب در پایین‌دست را کاهش دهد.

ظرفیت‌های معمولان؛ از انجیر سیاه تا سرمایه‌گذاری

مجید بیرانوند، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پلدختر شهرستان معمولان را دارای ظرفیت‌های کم‌نظیر دانست و بیان کرد: شهرستان تازه‌تأسیس معمولان دارای مشکلاتی است که با کار جهادی و همکاری دستگاه‌ها برطرف خواهد شد.

وی افزود: این شهرستان قطب دوم تولید انجیر سیاه در خاورمیانه است و باید صنایع تبدیلی مربوطه ایجاد شود. همچنین فراهم شدن زیرساخت‌ها در حوزه راه و آب، سرمایه‌گذاران را برای حضور در منطقه ترغیب خواهد کرد.

فرمانده بسیج پلدختر با اشاره به نقش سپاه در کنار مردم تصریح کرد: هر کجا لازم باشد سپاه پای کار خواهد بود. بهترین راه مبارزه با دشمنان، خدمت به مردم و جلب رضایت عمومی است.

او همچنین خبر داد که استقلال سپاه معمولان به‌زودی محقق خواهد شد و پیشنهاد انتقال سپاه چمشک به حوزه معمولان نیز مطرح شده است.

با بهره‌برداری از چاه سوم آب شرب، معمولان قدمی بزرگ در مسیر تأمین زیرساخت‌های حیاتی برداشت؛ اقدامی که نشان‌دهنده عزم مسئولان برای رفع مشکلات اساسی مردم است.

هرچند چالش‌هایی در بخش کشاورزی، زیرساخت‌های راه و صنایع تبدیلی همچنان باقی است، اما ورود پروژه‌های توسعه‌ای جدید، این امید را ایجاد می‌کند که شهرستان معمولان در آینده‌ای نزدیک از جایگاه بهتری در سطح استان و کشور برخوردار شود.

آب به‌عنوان نماد حیات، اکنون می‌تواند سکوی پرش برای رونق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معمولان باشد.