باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد نیروهای یمنی با موشک فراصوت فلسطين٢ فرودگاه اللُد (بن‌گوریون) را در منطقه اشغالی یافا (تل‌آویو) مورد حمله قرار دادند.

وی گفت: عملیات موفقیت‌آمیز بود و شهرک‌نشینان صهیونیست را به پناهگاه‌ها راند و عملیات فرودگاه را متوقف کرد. این اقدام از فلسطینیان حمایت می‌کند و به نسل‌کشی و گرسنگی در غزه پاسخ می‌دهد.

یحیی سریع همچنین گفت: به رسمیت شناختن جهانی رنج غزه مسئولیت بزرگی را بر دوش ملت‌های عربی و اسلامی می‌گذارد. ملت‌های عربی و اسلامی باید برای پایان دادن به گرسنگی، لغو محاصره و توقف تجاوز در غزه اقدام کنند. یمن با افتخار از مظلومان فلسطین دفاع می‌کند.

سخنگوی نیروهای مسلح افزود: یمن هرگز غزه را رها نخواهد کرد تا زمانی که محاصره برداشته شود و تجاوز پایان یابد.

منبع: المسیره