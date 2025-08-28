رهبر حزب هلندی، رژیم صهیونیستی را به نسل‌کشی در غزه متهم کرد و گفت کشورش با سرمایه‌گذاری و تجارت سلاح، آن را تأمین مالی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - استر اووهند، رهبر حزب سیاسی در هلند، گفت که دولت آمستردام با ادامه تجارت سلاح با رژیم صهیونیستی و سرمایه‌گذاری در اراضی اشغالی، نسل‌کشی در نوار غزه را تأمین مالی می‌کند.

اووهند روز چهارشنبه در پارلمان کشورش گفت: «هلند چهارمین سرمایه‌گذار بزرگ در اسرائیل در جهان است. ما تجارت سلاح داریم. ما نسل‌کشی را تأمین مالی می‌کنیم. شما قطعاً می‌توانید اقدام کنید.»

این سیاستمدار هلندی حامی محیط زیست و حیات وحش افزود که دولت ابزار‌های زیادی برای فشار بر رژیم صهیونیستی دارد، از جمله تحریم ارسال سلاح و تعلیق توافقنامه همکاری با این رژیم.

روز جمعه، وزیر خارجه هلند، کاسپار فلدکمپ، پس از ناکامی در توافق با دیگر اعضای دولت درباره اقدامات جدید علیه رژیم صهیونیستی به دلیل وخامت اوضاع در نوار غزه، تصمیم خود برای استعفا را اعلام کرد.

به گزارش ریانووستی، پس از این تصمیم، دیگر اعضای دولت هلند که نمایندگان حزب «قرارداد اجتماعی جدید» نیز بودند، خواستار استعفا شدند. پادشاه هلند استعفای فلدکمپ، به همراه چهار وزیر دیگر و چهار معاون وزیر را پذیرفت.

این واکنش‌ها در شرایطی انجام می‌شود که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی با بمباران گسترده و بی‌وقفه نوار غزه هزاران غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان را به شهادت رسانده است. بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد و حتی مراکز امدادی هدف حملات قرار گرفته‌اند. محاصره کامل غذایی و دارویی، مردم غزه را در آستانه قحطی و فاجعه انسانی قرار داده است. استفاده از بمب‌های فسفری و تخریب زیرساخت‌های حیاتی مانند آب و برق، مصداق آشکار جنایت جنگی است. این اقدامات وحشیانه نه تنها نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است، بلکه بیانگر سیاست نسل‌کشی سازمان‌یافته علیه ملت فلسطین به دست رژیم صهیونیستی می‌باشد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، نوار غزه
