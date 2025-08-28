پوتین و کیم در مراسم رژه نظامی بزرگ چین شرکت خواهند کرد

رئیس جمهور روسیه و رهبر کره شمالی در یک رژه نظامی در پکن شرکت خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در یک رژه نظامی در پکن شرکت خواهند کرد که اولین حضور عمومی این دو رهبر در کنار رئیس جمهور شی جین پینگ در نمایشی از مقاومت جمعی در بحبوحه فشار غرب است.

به گفته وزارت امور خارجه چین در روز پنجشنبه، هیچ رهبر غربی در میان ۲۶ رئیس دولت و کشور خارجی که در رژه هفته آینده شرکت می‌کنند، نخواهد بود، به جز رابرت فیکو، نخست وزیر اسلواکی، یک کشور عضو اتحادیه اروپا.

با توجه به قدرت نظامی رو به رشد چین در رژه "روز پیروزی" در ۳ سپتامبر، این سه رهبر نمایش بزرگی از همبستگی را نه تنها بین چین و کشور‌های جنوب جهان، بلکه با روسیه و کره شمالی که تحت تحریم هستند، به نمایش خواهند گذاشت.

روسیه، که پکن آن را به عنوان یک شریک استراتژیک به حساب می‌آورد، پس از حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲، با چندین دور تحریم‌های غرب مواجه شده است. پوتین که تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی است، آخرین بار در سال ۲۰۲۴ به چین سفر کرد.

کره شمالی، متحد رسمی چین، از سال ۲۰۰۶ به دلیل توسعه سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد. کیم آخرین بار در ژانویه ۲۰۱۹ به چین سفر کرد.

هونگ لی، معاون وزیر امور خارجه چین در یک کنفرانس خبری گفت: کسانی که در رژه تسلیم رسمی ژاپن در جنگ جهانی دوم شرکت می‌کنند شامل الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، پرابووو سوبیانتو، رئیس جمهور اندونزی و وو وون-شیک، رئیس مجلس ملی کره جنوبی خواهند بود.

الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان نیز در این رژه شرکت خواهد کرد.

لی جونهوا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، که پیش از این در سمت‌های مختلفی در وزارت امور خارجه چین، از جمله سفیر چین در ایتالیا، سن مارینو و میانمار، خدمت کرده است، نماینده سازمان ملل متحد خواهد بود. در این روز، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در کنار مقامات خارجی و رهبران ارشد چین از ده‌ها هزار سرباز در میدان تیان‌آن‌من بازدید خواهد کرد.

این رژه که یکی از بزرگترین رژه‌های چین در سال‌های اخیر خواهد بود، تجهیزات پیشرفته‌ای مانند جت‌های جنگنده، سیستم‌های دفاع موشکی و سلاح‌های مافوق صوت را به نمایش خواهد گذاشت.

منبع: رویترز

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، کیم جونگ اون
