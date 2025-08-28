تحول دیجیتال در قلب زاگرس؛ توسعه فیبر نوری در لرستان سرعت گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - یکی از مهمترین این زیرساختها، شبکه فیبر نوری است که با ظرفیت بالای انتقال داده، کمترین میزان افت کیفیت و پایداری بسیار بالا، میتواند زمینهساز تحقق دولت الکترونیک، توسعه آموزش و بهداشت هوشمند، رونق اقتصادی و حتی افزایش کیفیت زندگی مردم شود.
استان لرستان، با وجود موقعیت جغرافیایی خاص، ظرفیتهای طبیعی و انسانی فراوان، و همچنین نیاز مبرم به رفع محرومیتهای ارتباطی، میتواند از توسعه فیبر نوری به عنوان سکوی پرتابی برای رشد و تحول بهرهمند گردد.
نصب ۲۴ هزار پورت فیبر نوری خانگی
مدیر مخابرات منطقه لرستان امروز گفت: با اجرای پروژههای نوین ارتباطی از جمله توسعه فیبرنوری خانگی، ارتقای پهنای باند و حذف تدریجی شبکه مسی، زمینه لازم برای رشد اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات در این استان فراهم میشود.
«نبیالله شمسیفر» اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۶۴۰ هزار خط تلفن ثابت منصوبه در استان وجود دارد که حدود ۳۴۰ هزار خط فعال هستند همچنین مردم لرستان از جمع یک میلیون و ۷۰۰ هزار سیمکارت همراه اول، بیش از یک میلیون و ۴۵۰ هزار سیمکارت را بهصورت فعال استفاده میکنند.
وی با اشاره به وضعیت خدمات اینترنت ثابت افزود: در لرستان ۱۱۲ هزار پورت ADSL (اینترنت پرسرعت ثابت) منصوبه داریم که ۷۸ هزار پورت فعال هستند همچنین تاکنون ۱۵ هزار پورت VDSL (خدمت حد واسط اینترنت پرسرعت ثابت و فیبر نوری) ایجاد شده که حدود پنج هزار و ۵۰۰ پورت فعال دارد.
وی بیان کرد: علاوه بر این، ۲۴ هزار پورت فیبرنوری خانگی (FTTH) در استان نصب شده که تاکنون هشت هزار پورت آن فعال شده است.
شمسیفر با تاکید بر اهمیت گذار از شبکههای سنتی تصریح کرد: سیاست کلان شرکت مخابرات ایران خروج تدریجی شبکه مسی و حرکت به سمت شبکههای پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری است که این تحول با حمایت دستگاههای اجرایی، شهرداری خرمآباد و سایر نهادها میتواند نقطه عطفی در توسعه زیرساختهای اقتصاد دیجیتال استان باشد.
مدیر مخابرات منطقه لرستان خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژهها، زمینه اتصال مدارس، مراکز درمانی، بانکها، شعب اخذ رای، دفاتر ثبتی، شهرکهای صنعتی و کسبوکارهای استان به شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک فراهم خواهد شد.
لرستان، یک گام به جلو در جاده هوشمند با فیبر نوری
استاندار گفت: این همکاری با هدف گسترش فیبر نوری، تحقق شهر هوشمند و تقویت زیستبوم نوآوری شکل گرفته است.
مهندس سید «سعید شاهرخی» با تاکید بر اینکه توسعه زیرساختهای مخابراتی بهویژه فیبر نوری بستر اصلی رشد اقتصاد دیجیتال در استان است، اظهارداشت: انعقاد یک تفاهم نامه جامع در این خصوص علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات عمومی، زمینهساز ایجاد شهر هوشمند، حمایت از استارتاپها و رونق مشاغل دانشبنیان خواهد بود.
وی افزود: مخابرات به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه، نقشی تعیینکننده در ارتقای کیفیت خدمات عمومی و ایجاد بسترهای نو برای فعالیتهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد و با اجرای این طرح در لرستان، دسترسی پرسرعت و پایدار به اینترنت در تمامی شهرستانها و مناطق گردشگری استان فراهم خواهد شد.
لرستان به دلیل کوهستانی بودن و پراکندگی سکونتگاهها، همواره در حوزه ارتباطات با چالشهای جدی مواجه بوده است.
بسیاری از روستاها و حتی شهرهای کوچک این استان تا چند سال اخیر از دسترسی پایدار به اینترنت پرسرعت محروم بودند.
اگرچه با توسعه نسلهای سوم و چهارم تلفن همراه بخشی از این مشکل کاهش یافته، اما محدودیت پهنای باند و کیفیت پایین در ساعات اوج مصرف همچنان به چشم میخورد. در چنین شرایطی، توسعه فیبر نوری به عنوان مطمئنترین راهکار، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
مزایای توسعه فیبر نوری در لرستان
دسترسی شهروندان لرستان به اینترنت پرسرعت همسطح با کلانشهرها، مانع از تشدید شکاف دیجیتال میشود.
مدارس هوشمند، دانشگاههای آنلاین و خدمات پزشکی از راه دور بدون فیبر نوری عملاً امکانپذیر نیستند.
کسبوکارهای دیجیتال، استارتاپها، صنایع دستی آنلاین و حتی گردشگری مجازی میتوانند از بستر اینترنت پرسرعت شکوفا شوند.
یکی از دلایل مهاجرت نخبگان و جوانان از استان، نبود امکانات ارتباطی و شغلی است. فیبر نوری میتواند زمینه اشتغال و فعالیت در زادگاه را فراهم کند.
بسیاری از خدمات اداری، بانکی و قضایی با اینترنت ضعیف به سختی در دسترساند. فیبر نوری این خدمات را تسهیل خواهد کرد.
لرستان روی موج آینده؛ اینترنت فیبر نوری به خانهها میرسد
با وجود اهمیت بالای موضوع، توسعه فیبر نوری در لرستان با موانعی نیز روبهرو است: کوهستانی بودن منطقه هزینه اجرای پروژهها را افزایش میدهد.
در برخی نقاط، تعداد کاربران بالقوه کم است و بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی زمانبر خواهد بود.
بدون حمایت دولت و تسهیلات ویژه، بخش خصوصی انگیزه کافی برای سرمایهگذاری ندارد.
استفاده درست از اینترنت پرسرعت نیازمند فرهنگسازی و ارتقاء سواد دیجیتال مردم است.
با برنامههای وزارت ارتباطات و همکاری اپراتورها، انتظار میرود طی سالهای آینده سهم بزرگی از شهرها و حتی روستاهای لرستان به شبکه فیبر نوری متصل شوند.
تحقق این هدف، نه تنها جایگاه استان را در نقشه دیجیتال کشور ارتقاء میدهد، بلکه میتواند لرستان را به الگویی موفق در توسعه ارتباطات مناطق کمتر برخوردار بدل کند.
توسعه فیبر نوری در لرستان، فراتر از یک پروژه فنی و مهندسی است؛ این طرح در واقع پلی است میان توسعه ارتباطی و توسعه پایدار. اگر این فرصت به درستی مدیریت شود، لرستان میتواند از استانی با مشکلات ارتباطی به استانی پیشرو در اقتصاد دیجیتال و خدمات نوین تبدیل گردد.