استرداد متهم کلاهبردار ۵۰ هزار دلاری به کشور

رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد زنی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۵۰ هزار دلار به کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مجید کریمی اظهار کرد: بر اساس اعلام مرجع قضائی، فردی به اتهام کلاهبرداری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

رئیس پلیس بین الملل فراجا افزود: متهمه با راه اندازی دفتر فعالیت‌های ارزی به صورت غیر قانونی و ایجاد شبکه‌ای تحت پوشش انجام امور ارزی و تبدیل مبالغ مالی و انتقال آن بین کشور‌ها بدون هیچگونه مجوزی، با وعده انجام امور مالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مبادرت به جلب اعتماد ایرانیان مقیم خارج از کشور کرده بود و مبالغ قابل توجهی را از مالباختگان اخذ، سپس متواری و بصورت غیر قانونی از کشور خارج شده بود.

وی ادامه داد: پلیس بین‌الملل فراجا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهمه اعلان قرمز صادر و شناسایی این فرد به صورت ویژه در کشور‌های منطقه در دستور کار قرار گرفت.

کریمی در پایان با اشاره به تلاش‌های بی وقفه پلیس بین‌الملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بین‌المللی مبنی بر ردیابی متهمه در کشور‌های احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهمه در یکی از کشور‌های همسایه دستگیر و در معیت عوامل انتظامی به کشور مسترد و تحویل مرجع قضایی مربوطه شد.

منبع: سایت پلیس

برچسب ها: استرداد متهم ، پلیس فراجا
خبرهای مرتبط
استرداد قاتل فراری به کشور
رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی:
استرداد کلاهبردار فراری رمز ارز به کشور
استرداد متهم کلاهبردار ۲۷ هزار میلیاردی به کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گول‌زدن کودکان با بستنی برای سرقت گوشواره در امامزاده صالح
عرضه نان خشخاشی در تهران ممنوع می‌شود؟
اجرای آزمایشی طرح ترافیک موتورسیکلت‌ها در تهران
افتتاح چهار ایستگاه جدید مترو تا پاییز امسال/ خطوط اصلی مترو تهران به‌زودی تکمیل می‌شود
ترافیک عادی و روان در معابر و بزرگراه‌های پایتخت
درخواست سازمان شهرداری‌ها برای تأمین نیروی انسانی در شهرداری‌ها
وضعیت هوای تهران نارنجی و آلوده است
تحول در مالکیت؛ تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک برگ
خوش اقبال: شهادت بخشی از مسیر زندگی شهدا بود
رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی متضرر شده در جنگ تحمیلی
آخرین اخبار
استرداد متهم کلاهبردار ۵۰ هزار دلاری به کشور
مهلت ثبت نام آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴ تا فردا
جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال یک طرفه می‌شود
رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی متضرر شده در جنگ تحمیلی
تحول در مالکیت؛ تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک برگ
خوش اقبال: شهادت بخشی از مسیر زندگی شهدا بود
افتتاح چهار ایستگاه جدید مترو تا پاییز امسال/ خطوط اصلی مترو تهران به‌زودی تکمیل می‌شود
عرضه نان خشخاشی در تهران ممنوع می‌شود؟
اجرای آزمایشی طرح ترافیک موتورسیکلت‌ها در تهران
وضعیت هوای تهران نارنجی و آلوده است
ترافیک عادی و روان در معابر و بزرگراه‌های پایتخت
درخواست سازمان شهرداری‌ها برای تأمین نیروی انسانی در شهرداری‌ها
گول‌زدن کودکان با بستنی برای سرقت گوشواره در امامزاده صالح
یک راهکار ساده برای جلوگیری از هدر رفت آب + فیلم
میزان ودیعه مسکن پرداختی به آسیب دیدگان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تهران
سهم بخش خانگی در مصرف آب + فیلم
ورود تعزیرات به میدان پیگیری دعاوی حقوقی علیه بیت‌المال
اتمام بازسازی ساختمان‌های با خسارات جزئی در جنگ ۱۲ روزه
افزایش ۴ درصدی زائران اربعین امسال نسبت به سال گذشته
جهانگیر: جای جلاد و شهید در فیلم‌ها عوض نشود
۴۵ هزار تخلف رانندگی با گزارش بازرسان نامحسوس در اربعین
اعلام جرم دادستانی تهران علیه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
استرداد قاتل فراری به کشور
فراجا برای مقابله با تروریسم برنامه ویژه‌ای تا پایان سال دارد
اگر در آسانسور گیر کردیم، چه کنیم؟ + فیلم
رسیدگی به صد‌ها مورد مطالبه شهری شهروندان با فوریت ۱۳۷ پلاس
نشست مشترک مرکز دیپلماسی جوانان ایران با کمیته کار جوانان و ورزش جمهوری تاجیکستان
آغاز بزرگترین مزایده سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از شنبه
تقویت زیرساخت اطلاع‌رسانی مسیر در گستره بزرگراهی پایتخت
تداوم وزش باد و خیزش گرد و خاک در تهران