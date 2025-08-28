کریدور ارس یک کریدور با ارزش در صادرات غیر نفتی کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - معصومه آقاپور، مشاور رییس جمهوری در امور اقتصادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه ششمین نمایشگاه صنعت حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بدون یک سیستم حمل و نقل و لجستیک مناسب، نمی‌توانیم صادرات موثری داشته باشیم، اظهار داشت: برای ارسال کالا به نقاط مختلف دنیا به یک سیستم حمل و نقل منسجم و هوشمند نیاز داریم.

وی گفت: برای تقویت بخش ریلی در شورای اقتصاد اقداماتی برای تهیه لوکوموتیوها تصویب و در حال اجراست، همچنین، در بخش هوایی، برنامه‌هایی برای نوسازی ناوگان و افزایش صادرات غیرنفتی در حال انجام است و ۵ فروند هواپیمای جدید وارد ناوگان شده است.

مشاور رییس جمهوری در امور اقتصادی با بیان اینکه بخش دریایی به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد دریا محور در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: سیاست‌هایی در رابطه با بنادر و کشتی‌سازی در دست اجرا است و برگزاری نمایشگاه‌ها می‌تواند تأثیر زیادی بر پیشرفت این صنعت داشته باشد و به انتقال تکنولوژی و همکاری بخش خصوصی و دولتی کمک کند.

آقاپوردرباره اهمیت کریدور ارس با توجه به تغییرات و سیاست‌های جدید درباره کریدور زنگزور گفت: کریدور زنگزور برای شبکه ارتباطی داخلی کشورمان در صادرات غیر نفتی هم بسیار اهمیت دارد.

وی ادامه داد: همچنین اقدامات بسیار خوبی برای تقویت کریدور غرب به شرق و شمال به جنوب انجام شده و اتفاقات خیلی خوبی در حال رخ دادن است. در دولت چهاردهم تقویت کزیدورها بسیار اهمیت دارد بطوریکه فصل جدیدی به عنوان اقتصاد دریا محور شکل داده‌ایم.

مشاور رییس جمهوری با تاکید بر اینکه کریدور ارس کریدور بارزش در رابطه با صادرات غیر نفتی کشورمان است که می‌تواند شرایط خوبی را برای ما فراهم کند و من مطمئن هستیم با هماهنگ‌هایی که در هیئت دولت صورت می‌گیرد و هماهنگی‌هایی که با بخش سازمان سرمایه گذاری خارجی انجام می‌شود شاهد تحولات موثری در سال‌های دوم و سوم دولت در بخش تقویت کریدورها خواهیم بود و ما در عمل این را ثابت می‌کنیم و دنبال ماجراجویی نیستیم.

ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته شعار"ایران، پیوندگاه هوشمند لجستیک منطقه" امروز،ششم شهریور، با حضور و مشارکت ۱۰۵ شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز بکار کرد.