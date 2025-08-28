باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بررسی‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد که تمرکز صنایع استان به صورت نامتقارن و عمدتاً در شهرستان بروجرد صورت گرفته است. این تمرکز، دلایل اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی متعددی دارد که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

بروجرد از دیرباز به عنوان یک مرکز تجاری و صنعتی شناخته می‌شده است. این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی در مسیر‌های ارتباطی غرب به مرکز کشور و نزدیکی به استان‌های همجوار مانند همدان و اصفهان، همواره پذیرای سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بزرگ صنعتی بوده است. تجربه تاریخی در زمینه تولید صنایع دستی، نساجی و فلزکاری نیز نقش مهمی در شکل‌گیری ذهنیت صنعتی و کارآفرینی مردم این شهر داشته است.

۴۰ درصد از صنعت لرستان در بروجرد

فرماندار بروجرد خاطرنشان کرد: امروز حدود ۴۰ درصد از صنعت لرستان در بروجرد متمرکز است و این پرسش مطرح می‌شود که آیا این میزان کافی است یا نیازمند تحول و بهبود وضعیت هستیم. علاوه بر این، ظرفیت‌های فرهنگی، زیست‌محیطی، عمرانی، آموزشی و حوزه بانوان نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از خرد جمعی، گفت: ما در لرستان باید متفاوت عمل کنیم و دغدغه اصلی ما رفع مشکلات باشد. بر همین اساس، هر کمیته موظف است وضعیت موجود را بررسی، کاستی‌ها را شناسایی و نقشه راه مشخصی ارائه کند.

دسترسی به زیرساخت‌ها و نیروی کار متخصص

یکی از مهم‌ترین دلایل تمرکز صنایع در بروجرد، وجود زیرساخت‌های مناسب از جمله شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای، برق، آب و امکانات صنعتی است. همچنین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در بروجرد باعث شده تا نیروی انسانی ماهر و نیمه‌ماهر به‌راحتی در اختیار واحد‌های تولیدی قرار گیرد. این مزیت باعث شده که سرمایه‌گذاران صنعتی تمایل بیشتری به ایجاد کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در بروجرد داشته باشند.

تنوع صنایع و مزیت نسبی

در بروجرد، صنایع متنوعی از جمله صنایع پوشاک، نساجی، پلاستیک، چرم، صنایع غذایی و فلزی وجود دارد. این تنوع صنایع باعث ایجاد هم‌افزایی و شبکه‌های تأمین داخلی شده و به رشد صنعتی شهرستان کمک می‌کند. برای مثال، وجود چند کارخانه نساجی بزرگ، زمینه را برای فعالیت صنایع وابسته به نساجی و پوشاک فراهم کرده است.

اثرات تمرکز صنایع در بروجرد

تمرکز صنایع در بروجرد باعث شده که این شهرستان به قطب اقتصادی و صنعتی استان تبدیل شود. این موضوع مزایایی مانند ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوار‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را به همراه داشته است.

با این حال، تمرکز بیش از حد صنایع در یک منطقه می‌تواند معایبی نیز داشته باشد، از جمله فشار بر زیرساخت‌ها، افزایش آلودگی محیط زیست و نابرابری توسعه در سایر شهرستان‌های استان. شهرستان‌های خرم‌آباد، دورود و کوهدشت از توسعه صنعتی کمتری برخوردارند و این تمرکز صنعتی در بروجرد، شکاف اقتصادی میان شهرستان‌ها را افزایش می‌دهد.

ضرورت توزیع متوازن صنعتی

برای توسعه پایدار استان لرستان، لازم است سیاست‌های تشویقی و حمایتی برای گسترش صنایع در سایر شهرستان‌ها نیز اجرا شود. ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید، بهبود زیرساخت‌ها، تسهیل دسترسی به منابع مالی و آموزش نیروی کار در سایر شهرستان‌ها می‌تواند از تمرکز بیش از حد در بروجرد جلوگیری کند و توسعه متوازن استان را تضمین نماید.

در مجموع، تمرکز صنایع لرستان در بروجرد نتیجه ترکیبی از مزیت‌های تاریخی، جغرافیایی و زیرساختی است، اما برای تحقق توسعه پایدار، لازم است سایر شهرستان‌ها نیز سهم بیشتری در صنعت استان داشته باشند تا رشد اقتصادی متوازن و کاهش شکاف‌های منطقه‌ای تحقق یابد.