باشگاه خبرنگاران جوان - آیین افتتاح سردخانه بالای صفر ۵ هزار تنی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار لرستان، فرماندار دلفان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، مدیرکل اقتصادی استانداری، مدیر تعاون روستایی استان، مدیر صنایع سازمان و مدیر جهاد کشاورزی دلفان برگزار شد.
در این مراسم معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار لرستان با تبریک هفته دولت گفت: «احداث این سردخانه یک پروژه زیربنایی مهم است که میتواند ضمن کاهش هزینههای حملونقل و نگهداری، از مهاجرت روستاییان جلوگیری کرده و اشتغال پایدار در منطقه ایجاد کند. دولت با حمایت از چنین طرحهایی در عمل به وعدههای خود مبنی بر توجه به مناطق کمتر برخوردار و تقویت اقتصاد روستایی پایبند است.»
وی افزود: «با راهاندازی این سردخانه، محصولات کشاورزی در فصل برداشت دیگر ناچار به ارسال به استانهای همجوار نخواهند بود و این موضوع موجب افزایش ارزش افزوده، کاهش ضایعات و تنظیم بازار محصولات در تمام فصول میشود.»
همچنین در ادامه این آیین، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اظهار داشت: «راهاندازی سردخانههای استاندارد از مهمترین نیازهای بخش کشاورزی لرستان است. این پروژه علاوه بر تأمین امنیت غذایی شهرستان و استان، موجب رونق اقتصادی، بهبود معیشت کشاورزان میشود و همچنین نقش اساسی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی شده و همچنین باعث میشود که تعادل قیمت در بازار محصولات کشاورزی را بدنبال داشته باشد.»
وی تصریح کرد: «توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی یکی از اولویتهای جهاد کشاورزی است و بهرهبرداری از این سردخانه نمونهای روشن از همراهی دولت و بخش خصوصی برای خدمت به مردم و تقویت تولید ملی است.»
این پروژه با سرمایهگذاری بیش از ۸۰ میلیارد تومان و ظرفیت نگهداری ۵ هزار تن محصولات، نقش مهمی در تثبیت بازار، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و ایجاد بیش از ۵۰ نفر فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایفا میکند.
منبع: کشاورزی لرستان